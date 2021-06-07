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Yaramazlara biraz batar!

Peker: Perşembe iki büyük skandalı anlatacağım

Suç örgütü lideri Sedat Peker, yoğun istek üzerine perşembe günü bir video yayınlayacağını söyledi. İçinde kendisinin de bulunduğu skandalları anlatacağını belirten Peker, “Derin Mehmet’i aperitif olarak videomuza misafir edeceğim. Vallahi çok eğleneceğiz, hem de çok” dedi.

Peker’in attığı tweetler şöyle:


  • Kırk yaşından genç kardeşlerim, yoğun isteğiniz üzerine perşembe günü yirmi sene önce yaşanan ancak basına yansımayan iki büyük skandalı ve yeni bazı olayları anlatacağım video yayınlayacağım.
  • Bu skandalların içinde şahsım, Osman Kavala, Mehmet Cengiz, Hayyam Garipoğlu, Mesut Yılmaz, Turgut Yılmaz, Mehmet Kutman, Kamuran Çörtük, İbrahim Genç, ve daha niceleri var.
  • Gazetecilere, televizyon yorumcularına ve de siyasal iradenin emrine girmiş polislere, savcılara, hakimlere neden inanmamanız gerektiğini anlatacağım. Ayriyeten derin mehmeti aperitif olarak videomuza misafir edeceğim. Vallahi çok eğleneceğiz, hem de çok.

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