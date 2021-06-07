Peker: Perşembe iki büyük skandalı anlatacağım

Gazetecilere, televizyon yorumcularına ve de siyasal iradenin emrine girmiş polislere, savcılara, hakimlere neden inanmamanız gerektiğini anlatacağım. Ayriyeten derin mehmeti aperitif olarak videomuza misafir edeceğim. Vallahi çok eğleneceğiz, hem de çok.