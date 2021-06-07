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Yaramazlara biraz batar!

Peker kendini ihbar etti: Çok suç çıkar

Suç örgütü lideri Sedat Peker, Ordulu gazeteci Cihan Çakır’ı yerel seçimlerden önce tehdit ettiğini doğrularken, “Buradan çok suç çıkar” dedi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde gazetecilik yapan Cihan Çakır, yerel seçimler öncesinde Sedat Peker’in kendisine ulaşarak ‘bakanlıktaki dostlarını rahatsız ettiği’ için haberlerinin kaldırılmasını istediğini söylemişti. Çakır, söz konusu bakanlığın ise içişleri olduğunu belirtmişti.


Peker Twitter hesabından Çakır’ın söylediklerinin doğru olduğunu belirterek şöyle yazdı: “Kendisine bir dostumu yollayarak AKP belediye başkanı ve diğer yetkililerle ilgili yazı yazmaması için uyardım. Samimi ikrar yapıyorum. Bu konuyu da araştırın kardeşlerim, buradan çok suç çıkar.”

Peker yeni videoda kim için ne dedi?

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