Peker’in pazar günkü ‘misafir’leri: Demirören, Albayrak, belki Cem Küçük

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, pazar günü yayınlayacağı videoya eski bakan Berat Albayrak’ın da konu olacağını duyurdu.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Peker Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Pambıkören (Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören) seni unuttum zannetme. Pazar günü seni Oyak dosyasıyla oyacağım. İşin koordinatörü Berat Albayrak’ı da misafir olarak alacağım. Berat Albayrak da pazar günü misafirimiz olacak. ALLAH’a yemin olsun sizi mahvedeceğim. Ben ajanım he? Cem Küçük, çakma MİT’çi, pazar günü boşluk olursa seni de misafir oyuncu olarak alacağım. Kardeşlerim pazar günü çok eğleneceğiz çok. Hem de çok.”

Küçük, Peker’e anında yanıt verdi.

Elinden geleni ardına koyma. Senin gibilerle sonuna kadar mücadele etmek benim ruhumda var. Bu işler bittiğinde kim nerde olacak göreceğiz. — Cem Küçük (@cemkucuk55) June 7, 2021

Organize suç örgütü lideri başka bir tweet’inde ise Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu’yu hedef aldı.

Peker, şunları kaydetti: “Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu bey, görünen o ki sen de süslü Süleyman (İçişleri Bakanı Süleyman soylu) gibi poliçe seslerini, para seslerini çok seviyorsun. Benim ailem zengin diyorsun, senin ailen son beş senede zengin oldu. Diyorsun ya birçok hakim, savcı böyle lüks araba kullanıyor; işte bu, ülkedeki adaletin ne kadar yozlaştığının göstergesi. Utanmadan sen iki milyonluk arabaya nasıl biniyorsun? (zengin fetöcüler sağolsun). O tarihte otelin sahibi Sezgin Baran Korkmaz değildi diyorsun, o zaman otelin sahibini söyle. Hepiniz yavaş yavaş tuzağa geliyorsunuz. Şimdi işler daha renklenecek. Şekerli suya gelen arı gibisiniz, tuzağa düştünüz”

DW Türkçe’ye konuşan Toklu, Peker hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

2-Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı esat toklu bey, diyorsun ya birçok hakim, savcı böyle lüks araba kullanıyor; işte bu, ülkedeki adaletin ne kadar yozlaştığının göstergesi. Utanmadan sen iki milyonluk arabaya nasıl biniyorsun? (zengin fetöcüler sağolsun). — Sedat Peker (@sedat_peker) June 7, 2021

Peker dokuzuncu videosunda şunları kaydetmişti: “Bodrum’da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz… Bu arkadaş Türkiye’de de aranıyor ABD’de de aranıyor… Otelinde kimler var? Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Esat Toklu, Ankara… Bu abi o kadar rahat ki kaç milyonluk arabayla işe gidip geliyor… Artık sınırları aşmışlar, güç zehirlenmesi böyle bir şey… Çünkü her yer onlarda… Yapılanmayı biliyor… E Tayyip abi niye alamıyor bunu… Başka? Koruma Daire Başkanı Ekrem Güler… Veysi Ateş… Tatil ekibi bu… Bir de Muğla emniyet müdürü… Marina Yalıkavak vardı ya el konulan… Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç…”