Peker’in hedefindeki hakim: Ben düz adamım, yanlış işim olmaz

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hedefindeki isimlerden Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, hakkındaki tüm iddiaları yalanlayarak yarın bir açıklama yapacağını söyledi.

Peker dokuzuncu videosunda şunları kaydetmişti: “Bodrum’da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz… Bu arkadaş Türkiye’de de aranıyor ABD’de de aranıyor… Otelinde kimler var? Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Esat Toklu, Ankara… Bu abi o kadar rahat ki kaç milyonluk arabayla işe gidip geliyor… Artık sınırları aşmışlar, güç zehirlenmesi böyle bir şey… Çünkü her yer onlarda… Yapılanmayı biliyor… E Tayyip abi niye alamıyor bunu… Başka? Koruma Daire Başkanı Ekrem Güler… Veysi Ateş… Tatil ekibi bu… Bunlar tatili de birlikte yapıyorlar, kesmeyi de birlikte yapıyorlar. Bir de Muğla emniyet müdürü… Marina Yalıkavak vardı ya el konulan… Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Suit odada kalıyorsunuz, 100 bin lira yapıyor. Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç…”

Toklu DW Türkçe’ye özetle şunları söyledi:

“Adalet Bakanlığı’na açıklama izni için başvurdum. Yanıt gelince yarın yazılı açıklama yapacağım, bütün belgeleri ortaya koyacağım.

Açıklama yaptığımda bütün her şey ortaya çıkacak. Orada kalmış mıyım, kalmışsam o dönem otelin sahibi kimdir, bir araştırın bakalım?

Sezgin Baran Korkmaz adlı şahsı tanımam, hiçbir ilgim de yoktur. Onunla ilgili bir karar vermiş de değilim. Zaten 22 Temmuz 2016’dan beri bu tür davalara bakmıyorum. Bu şahsın böyle bir davası da yok. Kendisinin şirketi İstanbul’da.

O araba 2014 model. Üç yıl önce aldım, 300 bin TL değerinde. Hakim ve savcıları araştırın yüzde 25’i benden daha pahalı arabaya biner.

Karaman’da araştırın, babamdan kalma enerji, akaryakıt, gıda işleri var. Toklu Petrol örneğin. Ben düz adamım, yanlış işim olmaz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da tanımam. Hiçbir yerde oturmuşluğum, tanışıklım yok, tek kare fotoğrafım çıkmaz.

Bu çok çirkin bir olay. Başta Sedat Peker olmak üzere hakkımda gerçeğe aykırı iddialar ortaya atanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım.”