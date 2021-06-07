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Yaramazlara biraz batar!

Peker: Ağar ve ekibi mazot kaçırıyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, ‘eski içişleri bakanı Mehmet Ağar ve ekibinin mazot kaçakçılığı yaptığını’ öne sürdü.

Fotoğraf: AA

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Ağar’ın ‘FETÖ’den tutuklanan Mübariz Gurbanoğlu’na ait Bodrum Yalıkavak’taki marinaya ‘tehditle el koyduğunu’ öne sürmüştü. İddiayı reddeden Ağar, marinanın sahibi değil profesyonel yöneticisi olduğunu söylemişti. 28 Mayıs’ta Yalıkavak Marina’nın sitesinde yer alan açıklamada Ağar’ın şirketteki yönetim kurulu başkanlığı görevinin sona erdiği belirtilmişti.


Peker, Twitter’dan Ağar’a seslenerek “Marinanın yönetiminden ayrılmakla bu işler olmaz” dedi ve şunları kaydetti: “Senin ve oğlunun üstüne olan, Mübariz’den gasp ettiğin, marinanın içinde olan mak petrolü de Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacaksın. Yoksa o benzin istasyonunda yaptırdığın mazot kaçakçılığının dosyasını açacağım.

Kıymetli dostlarım, dünyanın neresinde bir benzin istasyonunun beş bin tonluk gemilerin yanaşabileceği iki tane iskelesi olur? derin mehmet ve ekibi buradan mazot kaçakçılığı yapıyor, herkesin gözünün önünde. Muğla emniyet müdürü suat da seyrediyor.”

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