Twitter’da günün sorusu Demirören’e: #750MilyonDolaraNeOldu

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’e Ziraat Bankası’ndan aldığı krediye ilişkin söyledikleri Twitter’da soru olup yağdı: 750MilyonDolaraNeOldu.
Peker geçen pazar sabah yayınladığı 9’uncu videosunda şunları söylemişti: “Gazeteyi falan bastık, tabii Aydın Doğan korktu yavrum, verdi yerleri… 750 milyon dolara… Tek bir tanesi ederdi o kadar… CNN Türk, Kanal D, Hürriyet, Milliyet… (Demirören) Hepsini aldı. Ziraat Bankası verdi 750 milyon doları… Ziraat Bankası kimin? Devletin… Devlet kimin? Milletin… Bu 750 milyon doların hiçbirini ödemedi bu sahtekar… Anaparayı bırak, faizlerini bile ödemedi. Kanal D’yi, Hürriyet’i hacze giden var mı? Hem haram hem hile var.”
Peker Twitter paylaşımlarında da şunları kaydetmişti: “Kemer Country’deki arsayı Esat Edin’den önce 5 milyon dolar borçlandırıp, sonra hacız getirip 12 milyon dolara aldın, çöktün. 12 milyon dolarlık arsayı Sadık Soylu vasıtasıyla imar çıkartarak Ziraat Bankası’ndan aldığın 750 milyon dolara karşılık teminat olarak verdin. Mahkeme imarı iptal etti. Senin arsan artık çöp. Ziraat Bankası yönetimini uyarıyorum. Paralarını yurt dışına kaçırmadan tüm mallarına el koyun. Yoksa kanun önünde gelecekte sizler de mahkum olursunuz. Ziraat Bankası’ndan kullandığı kredinin karşılığında artık hiçbir teminat yoktur. Kemer Country’deki arsayı avukat Osman Hacıvekiloğlu’nun koordinasyonunda nasıl ele geçirdiğini de anlatacağım.”
İlk günden bu yana sosyal medyanın gündeminden konu bugün ‘750MilyonDolaraNeOldu’ etiketiyle Twitter’da 1’nci sıraya yükseldi.