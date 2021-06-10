Twitter’da günün sorusu Demirören’e: #750MilyonDolaraNeOldu

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’e Ziraat Bankası’ndan aldığı krediye ilişkin söyledikleri Twitter’da soru olup yağdı: 750MilyonDolaraNeOldu.

Fotoğraf: DHA

Peker geçen pazar sabah yayınladığı 9’uncu videosunda şunları söylemişti: “Gazeteyi falan bastık, tabii Aydın Doğan korktu yavrum, verdi yerleri… 750 milyon dolara… Tek bir tanesi ederdi o kadar… CNN Türk, Kanal D, Hürriyet, Milliyet… (Demirören) Hepsini aldı. Ziraat Bankası verdi 750 milyon doları… Ziraat Bankası kimin? Devletin… Devlet kimin? Milletin… Bu 750 milyon doların hiçbirini ödemedi bu sahtekar… Anaparayı bırak, faizlerini bile ödemedi. Kanal D’yi, Hürriyet’i hacze giden var mı? Hem haram hem hile var.”

Peker Twitter paylaşımlarında da şunları kaydetmişti: “Kemer Country’deki arsayı Esat Edin’den önce 5 milyon dolar borçlandırıp, sonra hacız getirip 12 milyon dolara aldın, çöktün. 12 milyon dolarlık arsayı Sadık Soylu vasıtasıyla imar çıkartarak Ziraat Bankası’ndan aldığın 750 milyon dolara karşılık teminat olarak verdin. Mahkeme imarı iptal etti. Senin arsan artık çöp. Ziraat Bankası yönetimini uyarıyorum. Paralarını yurt dışına kaçırmadan tüm mallarına el koyun. Yoksa kanun önünde gelecekte sizler de mahkum olursunuz. Ziraat Bankası’ndan kullandığı kredinin karşılığında artık hiçbir teminat yoktur. Kemer Country’deki arsayı avukat Osman Hacıvekiloğlu’nun koordinasyonunda nasıl ele geçirdiğini de anlatacağım.”

İlk günden bu yana sosyal medyanın gündeminden konu bugün ‘750MilyonDolaraNeOldu’ etiketiyle Twitter’da 1’nci sıraya yükseldi.

Sevgili @ziraatbankasi,

evvela selam eder,

büyüklerin ellerinden,

küçüklerin gözlerinden öperiz.



Çiftçiye destek olmak için kurulmuş olan bankanızdan, havuz medyasına hizmet etmek amacıyla Demirören gurubuna verildiğiniz #750MilyonDolaraNeOldu ??? — Profesorfacia (@Profesorfacia) June 10, 2021

Ziraat Bankası öğrencilere,çiftçilere aslan, Demirören’e gelince kedi kesiliyor! #750MilyonDolaraNeOldu — Ozan Balık (@ozan_blk07) June 10, 2021

Milli piyangoya da mı devlet parasıyla coktunuz?#750MilyonDolaraNeOldu — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) June 10, 2021

Eylül2018’de Demirören grubunun Kemerburgaz’da Ziraat Bankasına teminat olarak sunduğu ve hemen ardından büyük bir kent suçuna imza atarak imara açtırdığı golf sahasını CHP Kent Suçları İzleme Kurulu olarak yargıya taşımış kent suçunu ve rantı engellemiştik#750MilyonDolaraNeOldu pic.twitter.com/LYla94VMMH — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) June 10, 2021

Bizim olani halkın parasını istediğiniz gibi harvurup savurdunuz uyaniş başladı. #750MilyonDolaraNeOldu 📢 pic.twitter.com/CetbfRU7ku — sosyalist hatun (@__Eylul__Deniz) June 10, 2021

Mafya denilen Sedat Peker kitap öneriyor.

İş adamı denilen canlılar, kamu bankalarından aldıkları kredilerini ödemiyor.

Hayat işte…😊#750MilyonDolaraNeOldu — Levent Özeren (@lvntozrn) June 10, 2021