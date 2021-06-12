Peker’den Demirören’e: Milangaz’a nasıl çöktüğünüzü anlatacağım

Suç örgütü lideri Sedat Peker, bir kez daha Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’i hedef aldı.

Peker Twitter hesabından Demirören’e hitaben şunları yazdı:

Lan pambıkören, senin OYAK’a Total’i fahiş fiyatla nasıl sattığını işledikten sonra Milangaz dosyasına geçeceğiz.

Pambıkören, baban meteliğe kurşun atarken Milangaz’ın gerçek sahibi Şevki Kurtkaya’nın ona yardım edip ilk dükkanı nasıl açtığınızdan başlayıp sonraki süreçte devletten ve mafyadan yardım alıp adamın Milangaz da dahil birçok mallarına nasıl çöktüğünüzü de anlatacağım.

Lan pambıkören kendi yalınızı yakıp içindeki fahiş fiyatla sigortalattığınız tabloların parasını alıp sonra sözde yanan tabloları nereye gönderdiğinizi de anlatacağım. Sizi deli edeceğim.

Pambıkören, babanın meşhur bir lafı vardı ya “Senetle verseler tüm İstanbul’u satın alırım” sözünü eskilerin hepsi bilir. Çünkü baban kimseye parasını ödemezdi. Hem mafya hem devlet bağlantılarıyla mallara çökerdi.

sözünü eskilerin hepsi bilir. Çünkü baban kimseye parasını ödemezdi. Hem mafya hem devlet bağlantılarıyla mallara çökerdi. Seninle işim bittiğinde tüm mallarını kaybedeceksin. Yönetim değiştiğinde de kesin cezaevine gideceksin.

Pambıkören, Demirören Medya’daki çakma gazetecilerini ve çakma tartışmacılarını da aynı akıbet bekliyor. Hepiniz göreceksiniz. Hepinizi deli edeceğim.

Milangaz dosyasının tamamı bende. Okumaya başladım. Yüzde altmışına nasıl çöktüğünüzün evrakı da bende. Göreceksiniz.

Mehmetçiğin paraları olan OYAK’a Total’i fahiş fiyatla sattığınızda yeni yönetimdeki hangi üyenin “Bu yasadışı, bunu imzalamam” dediğini dahi biliyorum. Her şey çok eğlenceli olacak.

Demirören’e taktı

Peker Demirören’le ilgili daha önce şunları yazmıştı: “Pambıkören, Kemer Country’deki arsayı Esat Edin’den önce 5 milyon dolar borçlandırıp, sonra hacız getirip 12 milyon dolara aldın, çöktün. 12 milyon dolarlık arsayı sadık soylu vasıtasıyla imar çıkartarak Ziraat Bankası’ndan aldığın 750 milyon dolara karşılık teminat olarak verdin.

Mahkeme imarı iptal etti. Senin arsan artık çöp. Ziraat Bankası yönetimini uyarıyorum. Pambıkören paralarını yurtdışına kaçırmadan tüm mallarına el koyun. Yoksa kanun önünde gelecekte sizler de mahkum olursunuz.

Bu iki tweet’i hem suç duyurusu olarak hem de burada kalması için yazdım. Ziraat Bankası’ndan pambıkörenin kullandığı kredinin karşılığında artık hiçbir teminat yoktur (sen bittin pambıkören). Kemer Country’deki arazine artık pambık ekersin.

50 milyon dolara getirttiğin o devasa uçağın var ya, birazcık namusun varsa o dahil tüm lükslerini Ziraat Bankası’na teslim edersin. Ziraat Bankası’ndan senin çaldığın para, gariban çiftçinin alın teriyle kazandığı paradır. Köylü milletin efendisidir. Mustafa Kemal Atatürk.”

Peker önceki paylaşımlarından birinde şunları kaydetmişti: “Pambıkören (Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören) seni unuttum zannetme. Pazar günü seni Oyak dosyasıyla oyacağım. İşin koordinatörü Berat Albayrak’ı da misafir olarak alacağım. Berat Albayrak da pazar günü misafirimiz olacak. ALLAH’a yemin olsun sizi mahvedeceğim. Ben ajanım he?”

Peker önceki hafta pazar sabah yayınladığı 9’uncu videosunda şunları söylemişti: “Gazeteyi falan bastık, tabii Aydın Doğan korktu yavrum, verdi yerleri… 750 milyon dolara… Tek bir tanesi ederdi o kadar… CNN Türk, Kanal D, Hürriyet, Milliyet… (Demirören) Hepsini aldı. Ziraat Bankası verdi 750 milyon doları… Ziraat Bankası kimin? Devletin… Devlet kimin? Milletin… Bu 750 milyon doların hiçbirini ödemedi bu sahtekar… Anaparayı bırak, faizlerini bile ödemedi. Kanal D’yi, Hürriyet’i hacze giden var mı? Hem haram hem hile var.”