Pekin’i eleştiren gazeteye 500 polisle baskın

Hong Kong’da 500 polis memuru ulusal güvenlik yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle Çin yönetimine muhalif tavrıyla bilinen Apple Daily gazetesine baskın düzenledi.

Sabaha karşı düzenlenen operasyonda gazetenin genel yayın yönetmeni Ryan Law dahil beş yöneticisi gözaltına alınıdı. gazetecilerin telefon, bilgisayar ve belgelerine el konuldu.

Apple Daily ile bağlantılı üç şirkete ait 18 milyon Hong Kong dolar (2,32 milyon dolar/20 milyon lira) donduruldu.

Bu baskın, Pekin yönetimini kıyasıya eleştiren Apple Daily’nin sahibi Jimmy Lai’ye yönelik son darbe. Mal varlığı dondurulan Lai ‘yasadışı örgütlerle bağlantısı olduğu’ gerekçesiyle hapiste.

Lai’nin danışmanı Mark Simon Reuters’a, “Bu basın özgürlüğüne yönelik alçak bir saldırı” dedi.

Hong Kong Güvenlik Bakanı John Lee, operasyon sonrası haber merkezini bir ‘suç mahalli’ olarak nitelendirdi. Lee operasyonun haberciliği ulusal güvenliği ‘tehlikeye atmak için bir araç’ olarak kullananlara karşı yapıldığını öne sürdü.