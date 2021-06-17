Bakım evinde tecavüze uğrayıp hamile kalan kadına 15 milyon dolar ödenecek

ABD’nin Arizona eyaletindeki bir bakım evinde tecavüz soncu hamile kalan kadının ailesine 15 milyon dolar (129,18 milyon lira) tazminat ödenmesine hükmedildi.

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Adı açıklanmayan kadın 26 yıl önce boğulma tehlikesi geçirdiğinden beri eyaletin başkenti Phoenix’teki ‘Hacienda’ adlı bakım evinde bitkisel hayatta tutuluyor.

Bu haldeyken tecavüze uğrayıp hamile kalan kadın 2018’de bir erkek bebek dünyaya getirdi. Doğuma kadar ne personel ne de doktor hamileliği fark etti.

Soruşturmarda bebeğin DNA’sıyla bir personelinki eşleşti. Tecavüz suçlamasıyla dava açılan Nathan Sutherland kovuldu. Tutuklu yargılanan Sutherland mahkemede suçlamaları reddetti. Davası sürüyor.

Kadının anne ve babası hem bakım evi personeli ve doktor Philip Gear’e hem de eyalet yönetimine tazminat davası açtı. Eyalete açılan davada taraflar 7,5 milyon dolar (64,64 milyon lira) tazminatta anlaştı.

Gear’la ilgili dava sürecinde de taraflar 15 milyon dolar (129,18 milyon lira) tazminatta anlaştı. Anlaşmayla ilgili davada hakim, Dr. Gear’in ihmali nedeniyle rakamı makul buldu. Sigortacısı Gear’in masumiyetini savunsa da hakim kadınla yeterli derecede ilgilenmediğini, kontrolleri aksattığını, hamile kaldığını çok geç fark ettiğini söyledi.

Bakım evinde kadınla ilgilenmesi için görevlendirilen iki çalışanla da anlaşmaya varıldı ancak onların ödeyeceği miktar açıklanmadı.