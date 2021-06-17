Sağlık bakanı haftalık vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Haziran tarihlerinde illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter’dan şunları kaydetti: “İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek.”

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 55,20, Ankara’da 94,87, İzmir’de 32,04 oldu.

Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller Kars, Bolu, Eskişehir, Gümüşhane ve Tokat olurken Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin en az vaka görülen iller oldu.

Koca daha sonra vaka sayısı en çok azalan illeri Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta olarak sıralayarak bir grafik paylaştı.