Eski çalışanını pompalı tüfekle rehin aldı

Sivas’ta eski çalışanı kadını evinde pompalı tüfekle rehin alan kişi ikna edilerek teslim oldu.

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AA’nın haberine göre Akdeğirmen Mahallesi 9. Sokak’ta E.T. (29), konuşmak için eski çalışanı N.B.’nin (40) evine gitti. İkili arasında tartışma çıktı. E.T.’nin kadını pompalı tüfekle rehin alması üzerine bölgeye çok sayıda polis, özel harekat, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, sokağın tüm giriş ve çıkışlarını kapattı. Bu sırada duyulan silah sesleri nedeniyle çevrede panik yaşandı.

Pencereden ateş eden E.T.’n,n silahından çıkan kurşunlar karşıdaki bir evin camına isabet etti.

İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile asayiş ekiplerinin ikna ettiği E.T. teslim oldu. Gözaltına alındı.

Ekipler, N.B’yi de ifadesi için emniyete götürürken olay sırasında altı yaşındaki kızının da evde olduğu, E.T.’nin ilk olarak çocuğu ekiplere teslim ettiği öğrenildi.