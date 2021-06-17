Fransa yolcularına 10 gün zorunlu karantina uygulaması kalktı

Fransa, Covid-19 önlemleri kapsasında seyahat kısıtlaması getirdiği ‘kırmızı ülkeler’ listesinden Türkiye’yi çıkardı. Böylece Türkiye’den Fransa’ya seyahat edecek yolcular için 10 gün zorunlu karantina uygulaması kalktı.

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Türkiye’nin, ‘turuncu liste’ye geçtiğini duyurdu.

Sağladığımız detaylı bildiler sonucunda, Fransa seyahat kısıtlamaları listesinde kırmızıdan turuncuya geçtiğimiz az önce açıklandı 🔴➡️🟠 Tüm seyahat edeceklere sağlıklı ve güzel tatiller dilerim 🛫🇹🇷 https://t.co/GS0vBcJBIT — Ali Onaner (@AliOnaner) June 17, 2021

Fransa, salgının durumu açısından ülkeleri yeşil, turuncu ve kırmızı olmak üzere üç ayrı listede değerlendiriyor. Yeşil listede virüsün etkin biçimde yayılmadığı ve varyantları endişe yaratmadığı, turuncu listede virüsün etkin biçimde yayıldığı ancak kontrolde tutulduğu, kırmızı listede virüsün etkin biçimde yayıldığı, varyantlarının endişe yarattığı ülkeler bulunuyor.

Yeşil listede bulunan ülkelerden gelenlere seyahat kısıtlaması uygulanmıyor. Yolculardan aşı olmamışsa test isteniyor.

Turuncu listede yer alan ülkelerden Fransa’ya gitmek isteyen ve aşı yaptırmış kişilerin ülkeye giriş için zorunlu neden belirtmesine gerek yok. Ancak negatif test sonucu gerekiyor. Kişi aşılanmadıysa zorunlu seyahat nedeni belirtmesi, negatif test sonucunu ibraz etmesi ve kendini yedi gün izole etmesi gerekiyor.

Kırmızı listede bulunan ülkelerden yolcular ancak zorunlu hallerde Fransa’ya giriş yapabiliyor. Ayrıca negatif test soncu ibraz etmesi ve aşı vurulmadıysa zorunlu olarak 10 gün karantinada kalması gerekiyor.

Fransa’da BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşıları uygulanıyor.