Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hintliler İstanbul’dan transit geçtiği için Fransa’nın ‘kırmızı liste’sindeymişiz

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Türkiye’nin ‘İstanbul’dan transit yapan Hintli yolcular’ nedeniyle Fransa’nın ‘kırmızı liste’sinde bulunduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Fransa’nın Covid-19’la mücadele kapsamındaki seyahat kurallarına göre Fransızlar aşı olsa bile turizm için Türkiye’ye gidemiyor. Fransa’da yaşayan Türkiye vatandaşları da Fransa’ya girebilmek için geçerli bir neden göstermek ve 10 gün karantinada kalmak zorunda.


Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Le Figaro gazetesine açıklamalarda bulundu.

‘Siyasi bir karar değil’

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre Fransız hükümetinin Türkiye’yi ‘kırmızı liste’de tutmasının ‘birçok kişiyi şaşırttığını’ ifade eden Ali Onaner, şunları kaydetti: “Gerçek bir sağlık nedeni olmadığı için bazı gözlemciler bu kararı siyasi bir mesaj olarak yorumladı. Açık olalım, siyasi bir karar değil. Ancak asıl sorun Hindistan alt kıtasından birçok yolcunun İstanbul Havalimanı üzerinden transit yapmasından kaynaklanıyor.”

Dubai veya Doha gibi ‘büyük havayolu bağlantı merkezlerinin örnek alınması gerektiğini’ vurgulayan büyükelçi şöyle devam etti: “Türkiye’nin, Hindistan üzerinden gelen yolcuların transitle Fransa’yı gitmesini önlemek için önlemler alarak Fransa’ya güven vermesi gerekiyor. Haziran sonuna kadar Fransa’nın kararı değişebilir.”

“Fransızlar yaz tatili için Türkiye’ye gidebilecek mi” sorusuna ise Onaner şu yanıtı verdi: “Bu konuda iyimserim. Özellikle ülkemiz bazı önlemleri muaf tutarak aylardır turistleri ağırlıyor. Şu an için Fransa’da yaşayan Türkler, Türkiye’ye gitmeleri gerekiyorsa ailevi sebepleri gerekçe olarak gösterebilir. Ancak turuncu listeye alınırsak şu anda yürürlükte olan 10 günlük katı karantina iptal edilir, böylece bu kişilerin Fransa’ya dönüşü kolaylaşır. (…) İki ülke arasındaki ilişkiler düzelirken serbest dolaşımın mümkün kılınması güzel bir mesaj olur.”

SON HABERLER

İşte geldi 14 Haziran umut doluyor insan

NATO zirvesi Amerikalıları içeride, Rusları dışarıda, Almanları (ve hatta Fransızları) uslu uslu yerlerinde oturur biçimde tutacak. Biz de neşeyle dolarak bu haftayı geride bırakacağız.

Musk’ın ikinci U dönüşü Bitcoin’i sıçrattı

Milyarder girişimci Elon Musk’un kripto madenciliğinin daha temiz enerjiyle yapılması halinde CEO’su olduğu elektrikli araç şirketi Tesla’nın kripto paralarla ödeme almaya devam edeceğini söylemesiyle Bitcoin 39 bin dolara fırladı.

Biden-Erdoğan görüşmesinde dolar/TL’ye yön verecek üç senaryo

Dolar/TL haziran başında 8,88’le tarihi zirveyi gördükten sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine yönelik iyimser beklentilerin de etkisiyle gerilediği 8,40’ın da altında güne başladı. Görüşmeye dair üç senaryo öne çıkıyor.

Demirtaş: İfşa edilenler buzdağının görünen minicik yüzü

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları için “İfşa edilenler buzdağının görünen minicik yüzü. Bir gün tüm gerçekler ortaya çıktığında Türkiye asıl şoku o zaman yaşayacak” dedi.