Hintliler İstanbul’dan transit geçtiği için Fransa’nın ‘kırmızı liste’sindeymişiz

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Türkiye’nin ‘İstanbul’dan transit yapan Hintli yolcular’ nedeniyle Fransa’nın ‘kırmızı liste’sinde bulunduğunu söyledi.

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Fransa’nın Covid-19’la mücadele kapsamındaki seyahat kurallarına göre Fransızlar aşı olsa bile turizm için Türkiye’ye gidemiyor. Fransa’da yaşayan Türkiye vatandaşları da Fransa’ya girebilmek için geçerli bir neden göstermek ve 10 gün karantinada kalmak zorunda.

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Le Figaro gazetesine açıklamalarda bulundu.

‘Siyasi bir karar değil’

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre Fransız hükümetinin Türkiye’yi ‘kırmızı liste’de tutmasının ‘birçok kişiyi şaşırttığını’ ifade eden Ali Onaner, şunları kaydetti: “Gerçek bir sağlık nedeni olmadığı için bazı gözlemciler bu kararı siyasi bir mesaj olarak yorumladı. Açık olalım, siyasi bir karar değil. Ancak asıl sorun Hindistan alt kıtasından birçok yolcunun İstanbul Havalimanı üzerinden transit yapmasından kaynaklanıyor.”

Dubai veya Doha gibi ‘büyük havayolu bağlantı merkezlerinin örnek alınması gerektiğini’ vurgulayan büyükelçi şöyle devam etti: “Türkiye’nin, Hindistan üzerinden gelen yolcuların transitle Fransa’yı gitmesini önlemek için önlemler alarak Fransa’ya güven vermesi gerekiyor. Haziran sonuna kadar Fransa’nın kararı değişebilir.”

“Fransızlar yaz tatili için Türkiye’ye gidebilecek mi” sorusuna ise Onaner şu yanıtı verdi: “Bu konuda iyimserim. Özellikle ülkemiz bazı önlemleri muaf tutarak aylardır turistleri ağırlıyor. Şu an için Fransa’da yaşayan Türkler, Türkiye’ye gitmeleri gerekiyorsa ailevi sebepleri gerekçe olarak gösterebilir. Ancak turuncu listeye alınırsak şu anda yürürlükte olan 10 günlük katı karantina iptal edilir, böylece bu kişilerin Fransa’ya dönüşü kolaylaşır. (…) İki ülke arasındaki ilişkiler düzelirken serbest dolaşımın mümkün kılınması güzel bir mesaj olur.”