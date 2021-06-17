Ronaldo akım başlattı: Pogba, Heineken, Locatelli de Coca-Cola şişelerini kaldırdı

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun basın toplantısında masada duran Coca-Cola şişelerini kenara ittirmesinin ardından Fransız Paul Pogba ve İtalyan Manuel Locatelli de bu akıma katıldı.

Son şampiyon Portekiz’in Euro 2020’deki ilk maçında Macaristan’a iki gol atarak 3-0’lık galibiyeti getiren Ronaldo, turnuva tarihinin en çok gol atan ismi unvanını elde ederken, maçtan sonraki hareketiyle de konuşulmayı başarmıştı. Basın toplantısında turnuvanın resmi sponsorlarından Coca-Cola’nın masada duran iki şişesini önünden kaldırdıktan sonra su içilmesini öneren Ronaldo’nun bu hareketi Coca-Cola’nın piyasa değerinde bir günde 4 milyar dolardan fazla kayba neden olmuştu.

Ronaldo’nun başlattığı bu akıma ilk önce Fransa milli takımının Müslüman yıldızı Paul Pogba dahil oldu. Pogba, Almanya’yı 1-0’la geçtikleri grup maçından sonraki basın toplantısında, turnuvanın bir diğer resmi sponsoru bira markası Heineken’in masada duran şişelerini önünden kaldırdı. Pogba, Coca-Cola şişelerine dokunmadı.

Akıma dahil olan üçüncü futbolcuysa Türkiye’nin grubunda yer alan İtalya ile İsviçre arasında dün oynanan ve gök mavilileri 3-0 galip geldiği maçta iki golle yıldızlaşan Manuel Locatelli oldu. Locatelli maçtan sonra basın toplantısına hazırlanırken tam masaya oturacağı sırada Coca-Cola şişelerini kameranın göremeyeceği bir yere kaldırdı.