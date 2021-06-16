Ronaldo Coca-Cola şişelerini kenara itip su önerdi; şirketin değeri 4 milyar dolar eridi

Euro 2020’de, dün akşam Portekiz’in Macaristan’ı 3-0 yendiği maçta iki kez topu ağlarla buluşturarak turnuva tarihinin en çok gol atan ismi unvanını elde eden Cristiano Ronaldo, bir gün önceki basın toplantısında yaptığı hareketle Coca-Cola’ya 4 milyar dolar kaybettirdi.

Fotoğraf: Guardian

Sağlıklı yaşam ve beslenmeye özen göstermesiyle tanınan Portekizlı yıldız, masadaki iki Coca-Cola’yı kameraların önünde kenara itmişti. Gazlı içecekleri tüketmediğini geçmişte de ifade eden 36 yaşındaki futbolcu, şişeleri önünden kaldırdıktan sonra, Portekizce, ‘su’ anlamına gelen “Aqua” diyerek su içilmesini önermişti.

Ronaldo’nun bu hareketi ve su içme tavsiyesi sonrasında Coca-Cola’nın hisseleri 56,10’dan 55,2 dolara (478,91 liradan 471,23 liraya) indi. Hisse değeri kısa sürede yüzde 1,6 düşerken şirketin piyasa değeri 242 milyar dolardan 238 milyar dolara geriledi. Bir başka deyişle şirket 4 milyar dolar (34,15 milyar lira) değer kaybetti.

Turnuvanın resmi sponsorlarından Coca-Cola, olup bitenin, ‘insanların içecek tercihleriyle ilgili’ olduğunu, herkesin farklı damak tadı olduğunu açıkladı.

EURO 2020 sözcüsü ise, “Basın toplantılarında oyuncuların önüne su, Coca-Cola ve şekersiz Coca-Cola konuluyor” dedi.

Instagram’da 300 milyon takipçisi bulunan Ronaldo, Cüneyt Çakır’ın yönettiği Macaristan maçında, Avrupa şampiyonalarında dokuz gol atan Fransız Michel Platini’nin rekorunu kırmıştı.