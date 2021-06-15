EURO 2020: Ronaldo’dan gol rekoru

Avrupa Futbol Şampiyonası finallerindeki gol sayısını 11’e çıkaran Cristiano Ronaldo, Michel Platini ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.

Fotoğraf: Reuters

Eski Fransız futbolcu Platini, dokuz golünü de EURO 1984’te atmıştı. Ronaldo ise bu turnuvaya kadar 2004’te iki, 2008’de bir, 2012 ve 2016’da üçer gol kaydetmişti.

16’ıncı Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu’nda Portekiz, Macaristan’ı 3-0 yendi.

Turnuvanın ev sahiplerinden Macaristan, başkent Budapeşte’deki Puskas Arena’da yapılan ve hakem Cüneyt Çakır’ın yönettiği F Grubu ilk maçında, son Avrupa şampiyonu Portekiz’le karşılaştı.

Portekizli Cristiano Ronaldo, beş Avrupa Şampiyonası’nda sahaya çıkan ilk futbolcu oldu. 36 yaşındaki yıldız oyuncu, 2004, 2008, 2012 ve 2016’daki turnuvalarda da ülkesini temsil etmişti.

Yüzde 67 oranında topla oynayan Portekiz’in Jota ve Ronaldo ile girdiği gol pozisyonlarından yararlanamadığı ilk yarı, 0-0 bitti.

Portekiz aradığı golü 84’üncü dakikada buldu. Sağ kanattan gelen pasla penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Guerreiro’nun şutunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti.

Ronaldo, 87’inci dakikadaki penaltı atışını gole çevirerek Portekiz’i 2-0 öne geçirdi.

90+2’nci dakikada Rafa Silva’yla arasındaki pas alış verişi sonrası altı pasta topu alan Ronaldo, kaleci Gulacsi’yi çalımlayarak attığı golle Portekiz’in sahadan 3-0 galip ayrılmasını sağladı.