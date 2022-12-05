Tahran’daki lunapark ‘başörtüsü kuralına uymadığı’ gerekçesiyle kapatıldı

İran’ın başkenti Tahran’da bir alışveriş merkezine ait lunapark, ‘zorunlu başörtüsü kuralına uyulmadığı’ gerekçesiyle mühürlendi.
Başkent Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor.
AA’nın Tabnak Haber Ajansı’ndan aktardığına göre Tahranpars bölgesinde bulunan Elmas Alışveriş Merkezi yerleşkesindeki lunapark çalışanları, protestolara destek vererek zorunlu başörtüsü kuralına uymadı.
Yargı makamları, ‘zorunlu başörtüsü yasasına muhalefet edildiği’ gerekçesiyle lunaparkı kapattı.