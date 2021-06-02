Akşam Postası / 2 Haziran 2021

Erdoğan’a ‘üçüncü doz’ eleştirisi: Bu hakkı nereden buldun?

CHP’li milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üç doz aşı yaptırmasını eleştirdi.

Citi: TL’de yeni kayıplar muhtemel

ABD’li yatırım bankası Citi, Türkiye’de orta vadede enflasyonun yükselme ihtimali ve haziran ayında yurt içi döviz arzındaki dengesizliklerden dolayı TL’nin daha da değer kaybetmesinin muhtemel olduğunu bildirdi.

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Meclis başkanı, CHP’nin ‘128 milyar dolar’ önergesini beğenmeyip işleme almadı

TBMM başkanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun ‘kayıp 128 milyar dolar’la ilgili soru önergesini ‘uzun’ buldu, yanıtların başka bir kaynaktan ‘kolayca öğrenilebileceği’ gerekçesiyle önergeyi Hazine ve Maliye bakanına iletmedi.

RTÜK tespiti: Erdoğan cinsiyetçilik yapmamış

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rize’de protesto edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik sözlerinin eleştirildiği gerekçesiyle Halk TV’ye, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ifadeler nedeniyle de KRT TV’ye ceza kesti.

İYİ Parti’nin İstanbul il başkanına ‘FETÖ’ soruşturmasında takipsizlik

Hakkında ‘FETÖ’ soruşturması başlatılan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya takipsizlik kararı verildi.

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Kılıçdaroğlu’nun ’10 bin dolar’ı sorduğu Şentop: Muhatabı ben değilim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘ayda 10 bin dolar gönderilen’ siyasetçiyi açıklamasını istediği Meclis Başkanı Mustafa Şentop, bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Taraf gazetesi davası: Baransu, Altan, Çongar ve Oğur’un hapsi istendi

Kapatılan Taraf gazetesinin eski yöneticileri ve muhabiri Mehmet Baransu’nun yargılandığı davanın bugünkü 35’inci duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Baransu’nun 52,5 yıl, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur’un 17,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ezgi Mola’ya, tecavüzden yargılanan uzman çavuşa hakaretten dava

Geçen yıl Batman’da intihar eden İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan jandarma uzman çavuş Musa Orhan’a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle oyuncu Ezgi Mola’ya dava açıldı. Mola’nın iki yıl dört aya kadar hapsi istendi.

Resmi veri: Türkiye’de 3,7 milyon kayıtlı Suriyeli var

Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerin sayısı 3 milyon 672 bin 646’ya ulaştı. Bu, nüfusun yüzde 4,46’sına denk geliyor. İstanbul’da 500 binden fazla Suriyeli yaşıyor.

Kaz Dağları’na ‘çöken’ şirketin, ‘Hiçbir yere gitmiyoruz’ diyen müdürü görevden alındı

Kaz Dağları’ndaki çevre katliamıyla gündeme gelen Kanadalı Alamos Gold şirketinin Türkiye’deki iştiraki Doğu Biga Madencilik’in genel müdürü Ahmet Şentürk’ün 31 Mayıs itibariyle görevine son verildi.

Rizeli çay üreticisi A Haber’e seslendi: Bizi terörist ilan etmenize gerek yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kürsüyü Rizeli çay üreticisi Avni Ertaş’a bıraktı. Konuşmasının başında salonda A Haber muhabiri olup olmadığını soran Ertaş iktidara seslenerek “Biz ihale, vergi affı istemiyoruz. Biz çay üretiyoruz, elimizdeki avucumuzdakileri almayın yeter” dedi.

Sekiz üniversiteye dokuz yeni fakülte

Sekiz üniversitede dokuz yeni fakülte ve bir yüksekokul kurulurken, üç üniversitedeki bir fakülte ve iki yüksekokul kapatıldı.

Galatasaray’da başkan adayı Çelebi, yönetimi topa tuttu: Türkiye’deki çürümüşlük buraya da yansımış

Galatasaray Kulübü’nün 19 Haziran’da yapılacak seçimli olağan kongresinde başkan adayı olan eski bakan Işın Çelebi, mevcut yönetimin şeffaf olmadığını belirterek, “Türkiye’deki çürümüşlüğün buraya da yansıdığını görüyoruz” dedi.

‘Aleyna Çakır davası’nda tanığın zorla getirilmesine karar verildi

‘Aleyna Çakır’ olarak bilinen Sema Esen’in (21) ölümünden önce dövülmesiyle ilgili Ümitcan Uygun hakkında ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘tehdit’ suçlarından açılan davada, çağrılara rağmen duruşmalara katılmayan tanık Merve A.’nın zorla getirilmesine karar verildi.

Amazon marihuananın yasallaştırılmasını desteklediğini duyurdu: Şirket politikası değişiyor

E-ticaret ve teknoloji devi Amazon’da yönetim marihuananın yasallaştırılmasını desteklediğini ifade ederek şirket politikasında kullanımıyla ilgili değişikliğe gittiğini duyurdu.

Akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar

Bulut hizmeti veren pCloud adlı şirket, akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamaları inceledi. Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube ve WhatsApp gibi popüler uygulamalar listede üst sıralarda.