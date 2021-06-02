Erdoğan’a ‘üçüncü doz’ eleştirisi: Bu hakkı nereden buldun?

CHP’li milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üç doz aşı yaptırmasını eleştirdi.

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Türkiye’de aşılama çalışması 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarına ilk dozların vurulmasıyla başlamıştı.

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Cumhurbaşkanı da ilk doz Covid-19 aşısını 14 Ocak’ta, ikinci dozu ise 11 Şubat’ta yaptırmıştı. Erdoğan, dünkü TRT yayınında ise üçüncü dozu yaptırdığını söylemiş ancak tarih vermemişti.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Erdoğan’ın sözlerinin, aşının Türkiye’ye geçen yılın aralık ayının başında geldiğini ve AKP’lilerin el altından aşı olduğu yönündeki iddiasını doğruladığını ifade etti.

Yazılı açıklama yayınlayan CHP’li Emir, üçüncü doz aşı yapılabilmesi için ikinci dozun üzerinden altı ay geçmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti: “Erdoğan’a 14 Ocak’ta kameralar karşısında göstermelik bir aşı mı yapıldı? Yani tam da iddia ettiğimiz gibi, Türkiye’ye ilk aşı söylendiği gibi 30 Aralık’ta değil, çok önceden geldi ve AKP’liler herkesten önce aşılandı.”

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Özel’den aşı soruları

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, devletin şu an pandemiyle boğuştuğunu, insanların aşıya kavuşursa salgından kurtulacağını belirterek hayatını kaybedenlerin sayısından bahsetti.

CHP’li Özel şunları kaydetti: “Şu ana kadar 47 bin 500 canımızı kaybettik. Gelinen noktada ölümler hala 150 seviyesinde devam ediyor. Yani iki günde bir Soma faciası yaşıyoruz ve aşıya ihtiyaç var. Recep Tayip Erdoğan’ın üçüncü doz aşıyı olduğunu öğrendik. Soru şu… Birinci doz aşıyı gördük, ikinci doz aşıyı gördük. Eğer o birinci doz aşı senin aslında ikinci doz aşın… Eğer Türkiye’de kimse için aşı yokken 2020 yılının sonunda vurulduysan bunu açıkla. Yok aşımızı vurulduk dediğin tarihten sonra ikinci doz aşıyı bildiğimiz tarihte vurulduysan bu üçüncü doz hatırlatma aşısıysa, sağlık çalışanlarından önce bu aşıyı vurulma hakkını nereden buldun?”