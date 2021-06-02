Citi: TL’de yeni kayıplar muhtemel

ABD’li yatırım bankası Citi, Türkiye’de orta vadede enflasyonun yükselme ihtimali ve haziran ayında yurt içi döviz arzındaki dengesizliklerden dolayı TL’nin daha da değer kaybetmesinin muhtemel olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Citi, yayınladığı raporda model portföyünde TL’ye karşı dolar alım pozisyonunun ağırlığını yüzde 1’den yüzde 2’ye yükseltti.

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Citi bir önceki raporunda TL’de son dönemdeki değer kaybının ardından Türkiye’nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 11,7’den yaklaşık yüzde 15’e yükseltmişti. Merkez Bankası (MB) da aynı dönemde yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 9,4’ten yüzde 12,2’ye çıkarmıştı.

Kısır döngü

TL’de değer kaybının devam etmesi enflasyonun daha uzun süre yüksek seviyelerde kalmasını da beraberinde getiriyor. Bu da yeni faiz artışlarına ihtiyaç duyulması olasılığını güçlendiriyor.

Ancak düşük faiz isteğiyle bilinen ve bunu dün de dile getiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni bir faiz artışı gerektiğinde nasıl tepki vereceğine yönelik endişeler, ihtiyaç halinde faiz artışının yapılıp yapılamayacağına dair piyasadaki soru işaretlerini daha da destekliyor. Uzmanlar da mart ayındaki ani MB başkan değişikliğiyle tetiklenen bu kısır döngüyü gözlemlemeye devam ediyor.

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Yabancı yatırımcılarsa tarihi düşük seviyelere indirdikleri Türkiye yatırımlarını son haftalarda sınırlı artırdı. Ancak geçmiş seviyelerle kıyaslandığında bu artışa rağmen yabancı payı tarihin en düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürüyor.

Yurt içindeyse TL’nin değer kazanabileceğine inancını tamamen kaybeden tasarruf sahipleri, döviz hesaplarını 225 milyar doların üstüne taşıdı.