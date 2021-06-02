Sirenler çalıyor: Dolar 8,60’ın altına inmekte zorlanıyor

Dolar/TL kuru 8,80 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Liranın yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 15’i aştı. Doların dün geceki ani yükseliş sonrası 8,60’ın altına inmekte zorlanması ise yeni zirvelere yelken açmasına neden olabilir.

Fotoğraf: Reuters

Döviz piyasaları dün gece hayli hareketliydi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faize ilişkin açıklamaları ‘indirim mesajı’ olarak algılanırken dolar/TL sığ piyasada 8,88’e kadar yükseldi.

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Gün içinde işlem hacminin yükselmesiyle biraz toparlanan kur, 8,60 seviyesinden tepki aldıktan sonra öğle saatleri itibariyle 8,63 seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL, Kasım 2020 döneminde çıkılan 8,60’lık seviyeyi şuan için destek yapmış gibi gözüküyor. Desteğin kırılıp doların aşağı gitmemesi durumunda ise teknik olarak yükseliş trendi çok daha sert bir seyir izleyebilir.

Haftalık dolar/TL Grafik: Tradingview

Avro/TL de dolar ile birlikte tarihi zirvesini 10,76’nın üstüne taşıdı. Avro kuru öğle saatleri itibariyle 10,50’nin üzerinde tutunuyor.

Dolar neden yükseldi?

Erdoğan’ın, dün gece TRT’de katıldığı programda faiz, enflasyon ve büyüme arasındaki bağlantı konusunda bir soruya verdiği şu yanıt TL’de değer kaybı olarak karşılık buldu: “Ben yine aynı iddianın peşindeyim. Hatta bugün de Merkez Bankası başkanımızla görüştüm. Yani bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de yani temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Çünkü faiz yükünü yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Çünkü bütün mesele o maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır.”



Dolar/TL yoğun rezerv satışıyla şubat ayında 7 liranın altına kadar gerilemiş, sonraki süreçte ise önce yurt dışındaki gelişmeler daha sonra ise Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını gece yarısı kararnamesi ile görevden almasıyla sert bir yükseliş trendine oturmuştu.