Peker merakla beklenen ‘Tayyip abiyle helalleşme’ videosunu erteledi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ‘helalleşeceği’ videosunun yayın tarihini ertelediğini duyurdu.

Yurt dışında yaşayan Peker, örgütüne operasyon düzenlenmesinin ardından iktidarı hedef alan videolar çekerek çeşitli suçlamalarda bulunmuştu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan ifadeleri başta olmak üzere söyledikleri New York Times, Guardian ve Reuters dahil uluslararası gazete ve ajanslar tarafından da haberleştirilen Peker hakkında Ankara başsavcılığı tarafından 27 Nisan’da yakalama kararı çıkartılmıştı.

Peker, videolarının 8’incisinde ilk kez Erdoğan’a doğrudan seslenerek şu ifadeleri kullanmıştı: Sayın cumhurbaşkanımız Tayyip abi, ‘Uluslararası bir komplo var’ dedi. Merkezinde de benim de bulunduğumu ismimi geçirmeden söyledi. ‘Bulup getireceğiz’ dedi. Beni bulup getirmek gerçekleri değiştirecek mi Tayyip abi? Bundan sonraki videoda anlatacağım o zaman, ne zaman tanıştık, ne zaman görüştük. Ne bir eksik ne bir fazla. Madem ki ajan olduk… Bir özür bekledim abi ya. Her şey ortada, halk biliyor. Sana anlatmıyorlar. Geri kalan herkes biliyor. Çevreni sarmışlar, bir sen bilmiyorsun. Ancak sen görmek istemiyorsan ben vatan haini olarak anılmak istemem. Ben vatan haini değilim. Bunu en iyi sen biliyorsun. Senin hiçbir gücün yokken ben vardım. Onların hiçbiri yoktu. Alkış beklemedim, ön planda olmadım, elimden ne geliyorsa onu da yaptım. Anlatacağım delillerle. Helalleşeceğiz abi.”

Videoyu erteledi

Peker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘ertelemeyi‘ şöyle duyurdu: “Bazı maaşı namusu kadar olan gazeteciler benim bu pazar Tayyip abiyle helalleşmek için çekeceğim videoyu 14 Haziran’da Sayın Joe Biden ile yapacağı görüşmede Tayyip abinin elini zayıflatmak için çekeceğimin propagandasını yapmaktalar. Yani bana ajan diyorlar. Tayyip abiyle helalleşme videosunu 14 Haziran sonrasına bırakıyorum ama söz namus çekeceğim.”

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Peker, bu pazar yayınlanması beklenen videonun ‘tanıtımını‘ ise “Para alan milletvekilini, pammıköreni ve süslü sülümanı kibrit kutusuna sokacağım. Kırk yaşından genç kardeşlerim bu hafta çok eğleneceğiz hem de çok” sözleriyle yaptı.