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Yaramazlara biraz batar!

Peker: Bu pazar günü hem bir kolunuzu hem bir bacağınızı kopartacağım

Hakkında yakalama kararı çıkartılan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Bu pazar günü hem bir kolunuzu hem bir bacağınızı kopartacağım” dedi.

Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasından sonra Youtube hesabından video yayınlayarak özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef almaya başlamıştı.

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İddialar üzerine Peker hakkında peş peşe suç duyuruları yapılmıştı.

Ankara başsavcılığının bugün çıkardığı ‘yakalama kararı’na ilişkin açıklamasında şöyle dendi: “Sedat Peker hakkında, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında başsavcılığımızın talebi doğrultusunda Ankara 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla yakalama emri düzenlendi.”

Son tweet’ini dün atan Peker’den yakalanma kararı sonrasında ses çıkmaması çeşitli yorumlara yol açmıştı.

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Peker akşam saatlerinde ses verdi.

Organize suç örgütü lideri Twitter’dan şunları kaydetti: “Seven dostlarıma korku salmak için Sedat Peker’i aldık, Türkiye’ye geliyoruz diyorsunuz. Ben buradayım. Hadsize had bildirmek adettendir. Bu pazar günü hem bir kolunuzu hem bir bacağınızı kopartacağım (mecazi anlamda).”

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