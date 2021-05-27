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Yaramazlara biraz batar!

Sedat Peker’e yakalama kararı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasından sonra Youtube hesabından video yayınlayarak özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef almaya başlamıştı.

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İddialar üzerine Peker hakkında peş peşe suç duyuruları yapılmıştı.

Ankara başsavcılığının açıklamasında şöyle dendi: “Sedat Peker hakkında, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında başsavcılığımızın talebi doğrultusunda Ankara 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla yakalama emri düzenlendi.”

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