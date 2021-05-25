Peker’den ‘beklenen’ paylaşım

Suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla ilgili ‘beklenen’ paylaşımı yaptı.

Peker, Reşat Hacıfazlıoğlu adlı kişiyle yaptığı görüntülü konuşmayı, Soylu’yu kastederek, “Bir gram namusun varsa istifa edersin!” başlığıyla paylaştı.

Reklam

Soylu dün akşamki televizyon programında, Hacıfazlıoğlu’nu tanıdığını söylemişti.

Görüşmede Peker, kendisine yönelik ‘mafya pisliği’ sözünden ötürü Soylu’ya sitem edince, Hacıfazlıoğlu, “Ben bir görüşeceğimi onunla… Gereken cevabı vereceğim ona” diyor.

Peker, Soylu için defalarca, “Gençliğinden beri bu kadar emeğimiz var bu adamda. Dönüş biletimdi o benim” diyor. Hacıfazlıoğlu da Peker’e hak verip Soylu’nun ‘mafya pisliği’ ifadesini neden ve nasıl kullandığını anlamadığını, herhalde ağzından kaçırdığını söylüyor.

Reklam

süleyman soylunun Habertürk canlı yayınında tanırım, arkadaşım dediği Reşat Hacıfazlıoğlu’yla telefon görüşmem. Bir gram namusun varsa o koltukta oturma. https://t.co/DVaz9lBvjk — Sedat Peker (@sedat_peker) May 25, 2021

Peker, Twitter hesabından “Süslü Süleyman, saat akşam altıda sana bir hediyem var. Dediğim gibi, etlerini parça parça koparacağım (mecazi anlamda)” demişti.

süslü süleyman, saat akşam altıda sana bir hediyem var. Dediğim gibi, etlerini parça parça koparacağım (mecazi anlamda). — Sedat Peker (@sedat_peker) May 25, 2021

Görümede konuşulanlar şöyle:

Peker: Bizimki (Soylu’yu kastediiyor) ne yapıyor?

Hacıfazıoğlu: Yav ben de bugün şaşırdım valla, ne bileyim ben anlamadım ki, burada çok sıkıştırdılar onu. Senin…

Peker: Anladım abi anladım. Sıkıştırdılar, ilk gün açıklama yaptı suç örgütü lideri diye. Bizim bir arkadaşımız dedi üstüne geliyorlar hani kusura bakma bir iki şey söyleyecek. Yav ama o pislik oldu mu abi ya?

Hacıfazıoğlu: Onu ağzından kaçırdı sanıyorum ya. Onu ağzından kaçırdı reis. Ben onu bugün Ahmet’le oturduk konuştuk.

Peker: Ahmet kim?

Hacıfazıoğlu: Ahmet abi onun yardımcısı, beraber onunla. Diyor ki onun olması mümkün değil, yani onu bir şey yapmazlar ama ağzından mı kaçırdı nasıl yaptı bilmiyorum.

Peker: Bakan yardımcısı mı Ahmet Bey?

Hacıfazıoğlu: Yok yok onunla beraber, başkan yardımcısıydı, şimdi onunla beraber, onun işlerini yapıyor.

Peker: Abi bir Ankara’ya git sen bu işi toparla, biz bu adama güveniyoruz, bu adamın yüzünden biz bu kadar şey yaptık. Bütün onun düşmanlarını diskalifiye ettik abi. Abi pislik olur mu? Bizim kız çocuklarımız var, okula gidiyor o çocuklar, arkadaşları pisliğin oğlu diyecekler. Suç örgütü filan anladık da abi.

Hacıfazıoğlu: Onu ben konuşucam onunla, nasıl öyle bir şey söyledi ben de şaşırdım ona.

Peker: Babasıyla, Hasan abiyle konuşsana abi onu.

Hacıfazıoğlu: Hasan abi hasta, yürüyemiyor, rahatsız Hasan abi. Yarın bir gün gelir buraya, bir görüşeceğim onunla.

Peker: Ya da sen Ankara’ya git abi.

Hacıfazıoğlu: Ankara’da değil o, yarın gelir tahminim. Ya yarın ya öbür gün gelir o. Burada babasına bakmaya, amcası da komada, babası da rahatsız.

Peker: Abi bizim Berat beye olan şeyimiz onun için biliyorsun da abi?

Hacıfazıoğlu: Biliyorum abi bilmez olur muyum? Burada da çok üzerine geldiler. Bunun öyle bir şey yazmasından ben de hayret ettim yani. Bu kadar kendini taşıyan adam nasıl öyle bir kelime kullandı şaşırdım yani. Hatta bugün fazla şey yapmak istemedim, bayramda gelecek konuşuruz dedi, tamam dedim. Anlattım ben de bugün. Ne yapacağız bilmiyorum ki, nasıl bir boşluğa düştü.

Peker: Eniştesi var ya, onu bir aradım, onunla konuşacaktı, Varis babaya dedim şunu bir bulun. Çocuğu şarkıcı olan var ya yardımcı olmuştum, ona bir git konuş diyecektim. Bu nedir, niye böyle yapıyor?

Hacıfazıoğlu: Ben de şaşırdım yani.

Peker: Abi bu adamın gençliğinden beri emeğimiz var da abi onda, bize nasıl böyle…

Hacıfazıoğlu: Biliyorum abi işte. Sen bu Ağar’a karşı zaten şey yaptın, biz altı ay nöbet tuttuk o ilde ya. Böyle bir şeyi nasıl yaptı ben de hayret ettim ya.

Hacıfazıoğlu: Sen Varis’e dedin mi böyle böyle?

Peker: Ben dedim, onu bir söyle. O da şey yapmış, Süleyman bey şey demiş, kimseyle konuşma demiş, o da korkudan herhalde yalan söyledi. Ona da o kadar iyiliğimiz var.

Hacıfazıoğlu: Biliyorum ya, bunun böyle bir şey nasıl der, babasından şey yapmaz. Babası böyle bir şeye de müsaade etmez, babası seni sever Allah için yani. Hasan abiyle abi biz senin orada da 29 sene mi oldu, 91’di da, 30 sene oldu neredeyse.

Biliyorum sana ayrı bir sevgisi var sana Hasan abinin. Bu nasıl böyle bir hata yapmış anlamış değilim. Ben şey düşünüyorum, yukardakinin bastırmasıyla senin aranı açma maksadıyla olduğunu düşünüyorum. Burada üzerine çok aşırı derecede geliyorlar.

Peker: Tamam bize iyiliği var, bize dostluk yaptı, cenazede sana söyledi, tamam. Ama biz de ona dostluk yaptık da abi durup dururken heriflerle düşman olduk. Ona inandık böyle böyle.

Hacıfazıoğlu: Onun şeylen arasının olması mümkün değil, Ağar’la.

Peker: Diğer konuda ne dedi, biz ona inandık damat bey konusunda.

Hacıfazıoğlu: Sen ne yapıyorsun, nasıl durumun?

Peker: Abi benim durumum çok iyiydi de bu konudan sonra… Bu konudan sonra, e biz abi bu adama güvendik dönecektik, hani nisanda dönecektik abi?

Hacıfazıoğlu: Hiç başka şeyden bir haber gelmedi mi? Hiçbiriyle bir irtibat kurmadın mı?

Peker: Herkes arıyor, kimseyle görüşmüyorum. Ya bir mücadeleye girdik abi, çocuğumuza silah doğrulttular da abi, karımızın özel eşyalarının odasına girmeye kalktılar da abi, evimi narkotik köpeğiyle aradılar da abi, böyle şey olur mu! Böyle namussuzluk olur mu abi ya!

Hacıfazıoğlu: Biz senden çok takip ediyoruz buradaki olayları.

Peker: Akrabaları ne diyor abi Süleyman beyin orada?

Hacıfazıoğlu: Hepsi seni haklı görüyorlar yani, böyle sana bir haksızlık… Hatta bugün onun çok yakınıyla görüştüm, biz de şaşırdık diyor böyle bir şey olmasına.

Peker: Gençliğinin ilk yıllarından beri büyük emek verdik o bizim dönüş biletimizdi abi ya.

Hacıfazıoğlu: Bakacağım ben şimdi ona.

Peker: Berat Bey’le ilgili durdur dedi durdurduk, yayınla dedi yayınladık. Böyle bir şey olur mu abi ya?

Hacıfazıoğlu: Valla haklısın, ben onun gerekli cevabını vereceğim ona.

Peker: Bu yakışmadı de ona.

Hacıfazıoğlu: Yakışmadı.

Peker: 30 senedir sana iyilik yapıyoruz de, babanla başladık dostluk, iyilik yapmaya, sana yaptık, bu olmadı de abi da!…

Hacıfazıoğlu: Kesinlikle ben senden çok daha rahatsız oldum ya. Yani onun öyle şey yapması çok yanlış yani, onu nasıl yaptığını da anlamış değilim ama. Yarından sonra bir bakacağım ona, neticeye vardıracağım onu, nasıl ağzından öyle bir şeyi kaçırdı, nasıl yaptı. Var mı orada bir sıkıntı reis?

Peker: Abi bana sıkıntı önemli değil ay. Ne fark eder, ömrümüz cezaevinde geçti abi, bize işkence mi yapacaklar ya? Bize sorun yok ama çocuklarım. Kız çocuğum konusundaki hassasiyetimi biliyorsun abi da. Kız çocuğumuz için dünyayı ateşe verdik herif bize pislik diyor ya. Böyle olur mu abi ya? Namuslu adam böyle bir şey yapar mı ya?

Hacıfazıoğlu: Yapmaz, yapmaz.

Peker: Vallahi namussuz bu adam ya! Abi sen bu adamın yanına gitmedin mi? Bizim çocuklar gitmedi mi? Sokmuyorlardı illere siz gittiniz, siz gittiniz da. 20 küsür senedir emeğimiz var, 30 küsür senedir aileye emeğimiz var.

Hacıfazıoğlu: Biz Mehmet Ağar’ın dayısı yapacaktı şey orada, başkan yapacaktı, biz orada Savaş 6 ay durduk orada, senden yardım istedik o zaman çektirdik oları geriye. Bilmez mi onları ya, bana yalvarıyordu böyle ara ara ara diye. Ama böyle zaman değiştiriyor mu adamı ne yapıyor bilmiyorum ki artık. Ben de şaşırdım. İki günden beri…

Peker: Bizim geri dönüş bitemizdi o ya, o kadar emeğimiz var ona ya.

Hacıfazıoğlu: Haklısın, bu konuda hak veriyorum sana ya.

Peker: Allah ne isterse o olacak abi, ben sabaha kadar bir düşüneyim. Abi sinirlenir ona dalarsam hakkını helal et, Allah’a emanet ol abi.

Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir

Sedat Peker 7. videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerinden akrabası Reşat Hacıfazlıoğlu şunları söylemişti: “Bir de bak bizim akrabaya baskı yapıyorsun açıklama yapsın diye akrabam oluyor. Herkes kayıt altında. Reşat Baba, severim sayarım. Allah’a yemin olsun öyle bir şeyler mıkrmır ediyormuşsun. Paran var. Sakın Böyle bir hataya düşme.”

Reşat Hacıfazlıoğlu suç örgütü lideri Suç örgütü lideri Sedat Peker’in akrabası. Gaziosmanpaşa’da Gopark adlı AVM’nin de sahibi.

Peker daha önce de akrabası Reşat Hacıfazlıoğlu ile ilgiili olarak Soylu’ya şunları söylemişti.

Reşat Hacıfazlıoğlu’nun yeğenlerinin hem Soylu hem de Peker ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Ayrıca, Süleyman Soylu’nun Reşat Fazlıoğlu’nun yeğeni Hakan Fazlıoğlu’nun Gaziosmanpaşa’da kıyılan nikâhının şahitliğini yaptığı ortaya çıkmıştı.