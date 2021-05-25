Gençler Sedat Peker’de ne buldu?

ZEYNEP GÜVEN ÜNLÜ

Mahallenin gençlerine yeni bir eğlence çıktı. Üçerli beşerli gruplar halinde toplanıp Sedat Peker’in video’larını izliyorlar. Gülüşüp taklitler yapıyorlar, hem videolarla hem de birbirleriyle dalga geçiyorlar.

Sedat Peker’in gençlerin ilgisini çektiğini anlamak için bizim mahallede yaşamaya gerek yok. Sosyal medyada durum apaçık görülüyor.

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Peker’in son videosu YouTube’da iki gün içine 12 milyon kere izlendi. Tiktok’ta Sedat Peker’i içeren etiketlerle 100 milyondan fazla video yayınlandı, paylaşıldı, parodi hesaplardan taklitleri yapıldı. Youtube ve Tiktok’u izleyen gençler bu videoları da izledi.

Dahası videolar ‘Bir mafya liderinin itirafları‘ adıyla çevrimiçi veritabanı IMDb’de TV programları kategorisinde ilk sıraya yerleşti. 13 binden fazla 10 üzerinden 10 puan aldı.

Gençleri, araştırmalarında sık sık merkeze alan KONDA’nın genel müdürü Bekir Ağırdır’a, bu ilginin nedenini sordum. Şunları anlattı:

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“Son üç yılda özel olarak yaptığımız için yayınlamadığımız gençlik araştırmalarının hepsinden çıkan ortak sonuç şu: Ergenlerin, gençlerin bir rol modeli yok. Bugün gençlerin televizyonda görüp hayran oldukları figürler arasında hiç kimse yüzde 1’lik bir beğenilme oranını geçemiyor. Rol modelinin ille de kamusal bir figür olması da şart değil. Benim rol modelim müfettiş olan dayımdı mesela. Ya da komşunun oğlu pilot Kaan abiydi.

Rol modellerinin olmadığı, varolan aile yapısı içinde de toplumsal ve yasal nizam içinde de var olamadıkları bir hayat içinde kendilerini güvencesiz, geleceksiz, çaresiz, umutsuz hissediyorlar. Bu duygular da onları fevriliğe ve öfkeye götürüyor.

Şimdi gençler içlerindeki öfkeyi, onlar adına ifade eden, hatta kusan birini izliyorlar Youtube’da.

Peki gençler neden öfkeli?

Bunları konuşmak için Sedat Peker’i beklememize gerek yoktu aslında. Beş sene önce yaptığımız bir araştırmanın sonuçlarında, yaşı 15-30 arasında değişen 19 milyon gencin 15 milyonunun baba harçlığına mahkum olduğunu görmüştük. Bu genç nüfusun yüzde 41’i öğrenci, yüzde 33’ü iş hayatına dahil ama 8’i işsiz, geri kalan yüzde 26’sı ne okula ne işe dahil değil. Gençlerin yüzde 80’i fırsatı olsa eğitim için başka ülkeye, yüzde 45’i yine fırsatı olsa yaşamak içim başka ülkeye gitmek istiyorlar.

Daha da zor olan, bu gençler neyi kaçırdıklarını biliyorlar.

Bizim kuşakta da sıkıntılar, zorluklar vardı ama öfke bugünkü gibi değildi. Çünkü neyi kaçırdığımızı bilmiyorduk. Bugün Gültepe’de yaşayan gençlik Kanyon’a gittiğinde nasıl bir hayatı kaçırdığını çok net görüyor. Öfkeleniyor.

Kendinizi düşünün. Hayatınız boyunca bir ev sahibi olabileceğinize, iyi bir işte çalışabileceğinize, arkadaşlarınızla tatillere gidebileceğinize dair bir umudunuz olmasa kendinizi mutsuz ve öfkeli hissetmez misiniz?

Bugün orta ve ileri yaşlarında olanlar, Sedat Peker konusunu devlet-mafya ilişkisinin bir sonucu olarak izliyor, o şekilde değerlendiriyor. Ama gençler daha dipten etkileniyor. Bunu ülkenin genel nizamına ilişkin bir mesele olarak görüyorlar, çaresizlikleri ve umutsuzlukları artıyor.

Sonuç olarak gençlerin yüzde 80’i kendine Türkiye’de bir gelecek görmüyor.

Bugün Youtube’da izledikleri Sedat Peker, nizama olan öfkelerinin onlar adına ifade edilmesi anlamına geliyor da olabilir belki.”