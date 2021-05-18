Peker’e New York Times da kayıtsız kalamadı: Suçlamaları hükümeti sarsıyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videoları ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’ın da dikkatini çekti.

Peker, örgütüne yönelik Türkiye’de düzenlenen operasyonun ardından, yurt dışındaki evinden video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker, Yeldana Kaharman’ın ölümü, Bodrum Marina’nın el değiştirmesi ve diğer konularla ilgili çeşitli iddialar dile getirmişti. 4’üncü videosunda ise kendisini “Pislik mafya” diye niteleyen İçişleri Bakanı Soylu için, “Bana ‘Hakkında dosya hazırlanıyor’ dedi” diye konuşmuştu. Peker, 5’nci videosunda her hafta Soylu’nun ‘canını yakacağını’ söyleyip iddialarıyla ilgili elinde delil bulunduğunu da öne sürmüştü. Son olarak bu akşam Peker, kendisi ile Soylu arasında aracılık yaptığını yalanlayan, “Görüşen şerefsizdir” diyen İnternethaber sitesinin sahiplerinden Hadi Özışık’la yaptığı ‘son derece samimi’ görüntülü konuşmaları paylaşmıştı.

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Bir dönemin sonu mu?

Fotoğraf: Twitter

New York Times ekonomik kriz ve Covid-19 salgını nedeniyle anketlerde oy oranı düşüşe geçen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugünlerde ‘alışılmadık ölçüde hırpalanmış’ göründüğünü, şimdi de kimilerine göre ‘bir dönemin sonunu getirecek’, giderek dallanıp budaklanan bir skandalla karşı karşıya bulunduğunu yazdı.

Türkiye’de televizyon ekranlarında İsrail’in Gazze bombardımanına ilişkin haberlerden geçilmemesine rağmen doldurmasına rağmen milyonlar insanın halen sürgünde bulunan hükümlü bir organize suç örgütü liderinin ağızları açıkta bırakan iddialarını dinlemek üzere YouTube’a döndüğü belirtilen haber-analizde söz konusu iddialar arasında ‘tecavüz, uyuşturucu simsarlığı ve şüpheli ölümler’e ilişkin Erdoğan’a yakın yetkililere yönelik suçlamalar da bulunduğu aktarıldı.

‘Haddinden fazla hasar’

Makaleye şöyle devam edildi:

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“Peker önce Pelikan grubu diye bilinen, Erdoğan’ın damadı eski bakan Berat Albayrak etrafında birleşmiş kliki hedef aldı. Sonra gözden düşmüş eski içişleri bakanı Mehmet Ağar’ı. Çok geçmeden ana hedefi güçlü ve hırslı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya dönüştü.

Şu ana kadar Erdoğan’a doğrudan suçlama yöneltmemeye özen gösterdi. Ancak cumhurbaşkanı etrafındaki rakip gruplar arasındaki amansız çekişme ve üst düzey yetkililer ile mafya arasındaki kirli bağlantılar haddinden fazla hasara yol açıyor.

Erdoğan daha önce de siyasi muhaliflerince yolsuzluk ve güç istismarıyla suçlandı. Ama bugüne kadar Peker’inki kadar keskin ve yaralayıcı suçlamalara maruz kalmamıştı.”