CHP’li vekil: Soylu, Peker’e ‘jammer’ verdi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e sinyal kesici ‘jammer’ tahsis edildiğini öne sürdü.

Yurt dışında yaşayan Peker, Türkiye’de kendisine yönelik düzenlenen operasyonun ardından video çekerek sosyal medyada yayınlamaya başlamıştı. Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Hakkında dosya hazırlanıyor” dediğini ve koruma polisi verdiğini öne sürmüştü. İçişleri bakanı, iddiayı yalanlamasının ardından, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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‘Bir kere görmedik’

Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın programına katılan CHP’li Başarır, Soylu’nun Peker’i yalanladığı açıklamasında siyasetçileri ve muhalif gazetecileri de hedef almasını eleştirdi.

Başarır, CHP ve İYİ Parti liderlerinin Peker’i hayatlarında bir kere bile görmediklerini belirterek, “Ama sen ona koruma verdin. Sen o korumaları yurt dışına onunla birlikte yolladın. Sen ona çakar verdin, sen ona VIP kullanma hakkı verdin” diye konuştu.

CHP’li vekil, şunları söyledi: “Buradan ilk kez söylüyorum; sen ona bir şey daha verdin… Jammer verdin sen ona. İki tane sinyal kesici verdin. Hani, ‘Organize suç örgütü pisliği’ diyor ya, onun dinlenmemesi için, onun telefonu kayda alınmaması için, Peker’in takip edilmemesi için jammer verdin sen.

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Sen benim genel başkanımı, pırıl pırıl gazeteleri, onurlu insanları karıştırma… Emniyetin kayıtlarında var, inkar etme. Senin polisin söyledi. Jammer verdin. Onurlu, şerefli, haysiyetli bakan… Çık bunları açıkla! Utanmadan benim genel başkanımı o adamla yan yana koyuyorsun.”