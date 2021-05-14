Soylu’ya Alaattin Çakıcı sahip çıktı

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, başka bir organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in çektiği videoya konu olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘sahip çıktı.’

Peker, örgütüne yönelik Türkiye’de düzenlenen operasyonun ardından, yurt dışındaki evinden video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker, Yeldana Kaharman’ın ölümü, Bodrum Marina’nın el değiştirmesi ve diğer konularla ilgili çeşitli iddialar dile getirmişti. 4’üncü videosunda ise kendisine Twitter üzerinden “Pislik mafya” diyen Soylu’ya “Temiz Süleyman” diye seslenmişti.

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Çakıcı, Twitter’dan paylaştığı yazılı metinde muhalefeti ‘tahliye olduğu günden beri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ‘özel bir afla bırakıldığını gündeme getirerek’ yıpratmakla’ suçladı. 27 yıl cezaevinde kaldığını ifade eden organize suç örgütü lideri, ‘devlet ve ‘cumhur ittifakı’ düşmanları’ndan mahkemelerin hızlandırılmasını talep etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Mafyayla iş birliği yaptılar” diyerek onurunu rencide ettiğini belirten Çakıcı, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın da ‘aynı hatayı yaptığını’ öne sürdü.

“Bir yıldır dışardayım Türkiye tüneller ülkesi olmuş” diyen Çakıcı, kişi başı milli gelir, sanayi kalkınmaları ve otoban ağları üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı övdü. ‘Sosyal demokrasi ve sosyal devletin 2028 yılına kadar geleceğini’ savunan Alaattin Çakıcı, Erdoğan’ın bir dönem daha iktidarda kalması gerektiğini savundu.

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Sedat Peker videolarına atıf

Son günlerde Türkiye’nin geçmişine yönelik bazı oluşumlar deşifre edilmektedir” diyerek başka bir organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in çektiği videoları atıfta bulunan Çakıcı, “Bunların hepsi devlet arşivinde mevcuttur. Bugün gündeme getirmek ‘FETÖ’’ye, HDP’ye, CHP’ye, Davutoğlu ve Babacan’a ve bazı İYİ Partililerin eline geçmişten kaynaklanan bazı oluşumlarla ilgili silah vermektedir” dedi.

Peker’in son videosunda seslendiği Soylu’ya ‘sahip çıkan’ organize suç örgütü lideri, şunları kaydetti:

“Cumhuriyet tarihi terörle mücadele etmiş en İçişleri Bakanı Sayın Soylu ilgili bir şeyler söylenmektedir. Sayın Soylu’yu Türkiye tanıyor. Terörle ilgili bedenini beş bin derecedeki ateşin içine atmıştır. İnsan bir şeylerin ortaya dökülmesini istiyorsa sapla sapanı birbirinden ayırmasını bilmeli. Yurt içi ve yurt dışımda Türküm, Türkmenim, devlet benim için her şeydir diyenlere şunu hatırlatmak isterim, birileri yanlışın içindeyse Türkiye’nin bekası söz konusu olduğu bu dönemde görevini ifa edenlere söz söylememesi gerekir.

Kişilerin birbirleri ile özel ilişkileri bile olsa mahremde kalmalı. Muhalefete ve devlet düşmanlarına şunu hatırlatmak isterim. Temcit pilavı gibi sürekli sayın Bahçeli’yi, sayın devlet başkanını özel afla çıkardı diye ibare kullanmayın. Af çıkmasa bile 8 ay sonra tahliye olacaktım. Ama size yolu gösteriyorum. Aftan evvel devam eden mahkemelerim var. Hızlandırın. Onursuz dışarıda özgür aklacaksam, adam gibi hapishaneye dönmeyi tercih ederim. Aziz Türk milletine, sayın Devlet Başkanımıza, benden dolayı sürekli suçlanan MHP Genel Başkanı değerli ağabeyim Devlet Bahçeli’ye saygılarımla arz ederim.”