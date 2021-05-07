AKP’li Tolga Ağar’dan Peker’e yalanlama

AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, kendisini ölü bulunan bir kadınla ilişkilendiren organize suç örgütü lideri Sedat Peker’i yalanladı.

Kaharman

Elazığ’da Kanal 23’te sunuculuk yapan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Kazakistanlı Yeldana Kaharman, 28 Mart 2019’da kendi evinde ölü bulunmuştu. Peker, dünkü videosunda, Kaharman’ın ölü bulunmadan önce Jandarma’ya giderek Ağar’ın kendisine tecavüz ettiğini söylediğini iddia etmişti. Jandarma bunu yalanlamıştı.

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Facebook hesabından yazılı açıklama yayınlayan AKP’li Tolga Ağar, ‘S.P.’ diye bahsettiği Peker’in ‘şahsına yönelik iftiralarını şiddetle reddettiğini’ belirterek Peker’in ‘hangi karanlık hesaplar için şeref ve itibar suikastına giriştiğinin açığa çıkması adına’ hukuki işlemleri başlatacağını aktardı.

Ağar şunları kaydetti: “Şaibe yaparak, ima yoluyla beni suçlamaya çalıştığı adı geçen gazeteciyi tanımam. Konu adli makamlarca soruşturulmuş ve hukuki süreç tamamlanmıştır. Konunun şahsımla uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır. Buradaki kurnazlık, siyasi husumet içerisinde olunan çevrelerin iftirasına destek vereceği ümididir. Daha düne kadar kendisine hakaret ederek itibarsız şahıs muamelesi yapanların, amaç siyasette malzeme olarak kullanma olunca, konu ile ilgili hiçbir araştırma, soruşturma lüzumu görmeksizin, hevesle üzerine atlamalarını derin bir üzüntü ile karşılıyorum.

Kendi siyasi hesaplarına suç örgütü mensubunun beyanlarını dayanak yapmaya çalışanları kamuoyu vicdanına havale ediyorum. Türkiye’de herkes herkesi tanır, bilir ve değerlendirir. ‘Tezyif müzeyyifin kadri ile mütenasiptir’ yani ‘Hakaret, hakaret edenin gücü ve kişiliği ile orantılıdır.’ Kamuoyuna saygılarımla sunarım.”