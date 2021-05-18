Sedat Peker, Hadi Özışık’la yaptığı görüntülü konuşmayı paylaştı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık’la yaptığı görüntülü konuşmayı paylaştı.

Peker, örgütüne yönelik Türkiye’de düzenlenen operasyonun ardından, yurt dışındaki evinden video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker, Yeldana Kaharman’ın ölümü, Bodrum Marina’nın el değiştirmesi ve diğer konularla ilgili çeşitli iddialar dile getirmişti. 4’üncü videosunda ise kendisini “Pislik mafya” diye niteleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için, “Bana ‘Hakkında dosya hazırlanıyor’ dedi” diye konuşmuştu. Peker, son videosunda her hafta Soylu’nun ‘canını yakacağını’ söyleyip iddialarıyla ilgili elinde delil bulunduğunu da öne sürmüştü.

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Halk TV’ye konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Peker’le Soylu arasında bir gazetecinin aracı olduğunu belirtmişti.

Özel şunları söylemişti: “Süleyman Soylu’ya çok yakın bir gazeteci Sedat Peker ile bir görüşme gerçekleştirdi mi? Yaptığı görüşmede ‘Yeni videolar yayınlama. Bakanımız seninle ilgili bir şeyler söyleyecek ama sinirlenme, kapatalım bu işi’ dedi mi? Sonrasın da Süleyman Soylu’nun Sedat Peker ile ilgili açıklamalarından sonra, Sedat Peker çektiği bir videoyu o gazeteciye yolladı mı? O gazeteci o videoyu Süleyman Soylu’ya izletti mi? Sonra dönüp Peker’e, ‘Aman bu videoyu yayınlama’ dedi mi demedi mi? Süleyman Soylu ve Sedat Peker arasında Süleyman Soylu’ya yakın bir gazeteci, Süleyman Soylu’nun mesajlarını halihazırda iletiyor mu iletmiyor mu?”

Sosyal medyada söz konusu gazetecinin Hadi Özışık olduğu öne sürüldü. Bunun üzerine Özışık, Halk TV’ye çıkarak, “Görüşen şerefsizdir” dedi.

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‘Son söz’ü Peker söyledi.

Peker, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Kıymetli dostlarım, İnternethaber sitesinin sahibi olan Hadi Özışık – Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu’yla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem.”

Kıymetli dostlarım,

İnternethaber sitesinin sahibi olan hadi özışık – süleyman özışık kardeşler en yakınları olan süleyman soyluyla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem. pic.twitter.com/HRURnpPKu1 — Sedat Peker (@sedat_peker) May 18, 2021

Güncellenecek…