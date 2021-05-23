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Yaramazlara biraz batar!

Sedat Peker’in videoları ‘IMBD Top 250’de 1’inci sırada

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in çektiği videolar ‘Bir mafya liderinin itirafları‘ adıyla film, dizi ve tv şovlarına ilişkin bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMBD’de TV programları kategorisinde ilk sıraya yerleşti.

Peker’in çekip Youtube üzerinden yayınladığı videolar IMDB’de ‘Bir mafya liderinin itirafları’ adıyla ve 13 binden fazla oyla birinci sırada.

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12 binden fazla 10 üzerinden 10 puan alan ‘dizi’nin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Hükümetle derin bağlantıları bulunan bir mafya lideri devrilir ve evi basılır. Şimdi o, mafya ile hükümet arasındaki karanlık bağlantıları açığa çıkararak kendisine yanlış yapanlardan intikam almak istiyor.”

Videolar, ‘Yerküremiz’, ‘Band of Brothers’, ‘Çernobil’, ‘Breaking Bad’ ve ‘Wire’ gibi ‘efsane’ belgesel ve dizileri geride bıraktı.

Peker, örgütüne yönelik Türkiye’de düzenlenen operasyonun ardından, yurt dışındaki evinden video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker, Yeldana Kaharman’ın ölümü, Bodrum Marina’nın el değiştirmesi ve diğer konularla ilgili çeşitli iddialar dile getirmişti. 5’inci videosunu da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Her hafta canını bir kere yakacağım” diyerek çeşitli iddialar paylaşan Peker “Savcılar harekete geçerse tüm anlattıklarım bir hafta içinde delillenir” demişti. Peker, “Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülür” başlığıyla yayınladığı 6’ncı videosunda bir buçuk senedir ‘sıkıntılar’ yaşadığını, ‘acılar çektiğini’ ifade eden Peker, “Parça parça koparacağım, canlarını yakacağım, onları vallahi mahvedeceğim” diye konuşmuştu. Peker, “Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmaz” diyerek bugün yayınladığı 7’nci videosunda ‘çok çok çok ama çok ciddi konular bölümü’ne giriş yapmıştı.

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Peker’den 7’nci video: Artık parça parça değil, kütle kütle koparacağım

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