Abdulkadir Selvi: Sedat Peker orada bir gün dahi kendi imkanlarıyla bulunamaz

Sedat Peker orada bir gün dahi kendi imkânlarıyla bulunamaz. Tutunamaz. Daha da önemlisi Sedat Peker orada kendi adına iktidara bu savaşı açamaz. Orada bir istihbarat servisinin desteğiyle korunur ve bir istihbarat servisinin planları doğrultusunda konuşur.

Peker’i orada koruyup konuşturan 15 Temmuz gecesi Erdoğan için ha düştü ha düşecek diye takip eden Birleşik Arap Emirlikleri’nin Veliaht prensi olmasın?

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Yapılacak olan şu, Sedat Peker paketlenip Türkiye’ye getirilmeli ve yargıda hesabı sorulmalı.

AK Parti, Sedat Peker’le başlatılan yeni kaset sürecini ciddiye almalı.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı