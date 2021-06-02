Kaz Dağları’na ‘çöken’ şirketin, ‘Hiçbir yere gitmiyoruz’ diyen müdürü görevden alındı

Kaz Dağları’ndaki çevre katliamıyla gündeme gelen Kanadalı Alamos Gold şirketinin Türkiye’deki iştiraki Doğu Biga Madencilik’in genel müdürü Ahmet Şentürk’ün 31 Mayıs itibariyle görevine son verildi.

Sözcü’den Çiğdem Toker’in yazısına göre Şentürk, geçen yıl kasım ayında, iki yıllığına yönetim kurulu üyesi, bir yıllığına da başkanvekili olarak seçilmişti, ancak koltukta sadece altı ay kalabildi.

Reklam

Şirketle ‘karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını’ belirten Şentürk, son aylardaki tartışmaların bu kararda etkili olmadığını bunun ‘profesyonel bir karar’ olduğunu ifade etti.

Şentürk, mart ayındaki bir söyleşide Kaz Dağları’ndaki altın madenini çıkarmak için 30 yıl beklediklerini belirterek, protestolar nedeniyle sürecin uzaması için “Üç-beş ay daha bekleriz sorun değil, Kaz Dağları’ndan hiçbir yere gitmiyoruz” demişti.

Şentürk, bölgedeki ağaç katliamından sonra altın madeni çalışmalarının durdurulması için başlayan ve 425 gün boyunca devam eden ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ni de şöyle değerlendirmişti: “Su ve Vicdan Nöbeti vesaire falan filan. Herkes her şeyi yapma hakkına sahiptir. Gelir çadırını kurar. 400 gün mü ne beklediler. İstediği kadar beklesin, Herkesin gösteri yapma hakkı var. Konser verilebilir. Bunlara farklı anlamlar yüklemem. Biz madenciyiz, sabırlıyız. Bizim madenimiz 30 milyon yıl bekledi, 30 yıldır bekliyoruz madeni açmak için. Üç-beş ay daha bekleriz sorun değil.”