Haber için swinger kulübüne giden radyocu yayında seks yaptı

Danimarka’da radyocu bir kadın haber için gittiği swinger kulübünde (eş değiştirme) üyelerden biriyle yayın sırasında seks yaptı.

Fotoğraflar: Instagram-Twitter

26 yaşındaki gazeteci Louise Fischer, ülkede salgın tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte yeniden açılan swinger kulüpleriyle ilgili yayın yapmak üzere Kophenag yakınlarındaki Swingland’e gitti. Kulüptekilerle söyleşi yaptığı sırada erkeklerden biri Fischer’a katılmasını teklif etti. Daveti kabul eden genç gazeteci ‘bu ilginç deneyim’i hem yaşadı hem dinleyicilere yaşattı.

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Radio4 isimli kanalın gündüz kuşağında yer alan ve birkaç dakika süren cinsel ilişki haliyle çok ses getirdi. Radyo Twitter hesabından kaydı yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: “Swinger kulüpleri açılırken Radio4 oradaydı. Uyarı: Hem muhabirimiz hem konuklarımız için sıcak ve ıslaktı.”

Söyleşi sırasında seks yapmayı önceden planlamadığını belirten Fischer sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim için doğal bir şeydi. Herkesin erişimi olmayan bir dünyanın içinden fikir vermek işimin parçası. Benim dahil olmam başta konuşma konusunda pek istekli olmayan konukların da rahatlamasını sağladı. Dünyalarının bir parçası olarak güven inşa ettim.”

Viral olan program sonrası Alman tabloid gazetesi Bild’e konuşan Fischer, tepkilerin çoğunun olumlu olduğunu şöyle anlattı: “İnsanlar çok cesur bir hareket olduğunu düşündü. Bazılarıysa gazetecilik anlamında sınırı aştığımı söyledi. Annem çok eğlenceli olduğunu düşündü, babam da ‘cool‘ buldu.“

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Erkek arkadaşı olmayışının işini kolaylaştırdığını söyleyen genç gazeteci, hayatının en iyi seksi olmasa da müthiş bir deneyim olduğunu, kulüpteki erkeklerin çok kibar ve düşünceli davrandığını, kendisini tanrıça gibi hissettiğini anlattı.