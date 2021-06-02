Rizeli çay üreticisi A Haber’e seslendi: Bizi terörist ilan etmenize gerek yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kürsüyü Rizeli çay üreticisi Avni Ertaş’a bıraktı. Konuşmasının başında salonda A Haber muhabiri olup olmadığını soran Ertaş iktidara seslenerek “Biz ihale, vergi affı istemiyoruz. Biz çay üretiyoruz, elimizdeki avucumuzdakileri almayın yeter” dedi.

‘Akşener’e yapılan saygısızlığı kabul etmiyoruz’

Rize ziyareti sırasında Akşener’e yapılanları eleştiren Ertaş şöyle devam etti: “Bize cevap hakkı doğdu. Bir Rizeli olarak, Rize’de size yapılan saygısızlığı asla kabul etmiyoruz, kınıyoruz. Millet ittifakı iktidar olursa ÇAYKUR’un asla özelleştirilmeyeceğinin garantisini istiyoruz. Sayın A Haber muhabiri ve yetkili insanları, ben Avni Ertaş, Rize ili, Fındıklı İlçesi, Meyvalı köyü, Aşağı Meyvalı çay alım yerinde 75. numaralı çay üreticisiyim. Bizi terörist ilan etmenize gerek yok, ben buyum. “

Reklam

İkizdere ilçesinde Cengiz İnşaat’ın açmak istediği taş ocağına karşı İkizderelilerin direnişine destek vermek için bölgeye giden Akşener, bir grubun ‘sözlü saldırı’sına uğramıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Akşener’e ‘iyi bir ders verildiğini’ belirterek, “Bu daha bir. Daha neler olacak neler… Daha dur bakalım bunlar iyi günler” demişti.

‘Tarım bakanı da kaçar’

Akşaner’in “Halktan kaçan tarım bakanı olur mu” sorusunu yineleyen Ertaş şunları söyledi: “İkizdere’de halktan kaçan bakan oluyorsa, tarım bakanı da kaçar. Alıştık artık bunlara… İkizdere’de canı pahasına direnenleri yürekten destekliyorum. Biz ihale, vergi affı istemiyoruz. Biz çay üretiyoruz, elimizdeki avcumuzdakileri almayın yeter diyoruz.”