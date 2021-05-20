Akşener’den kendisini protesto edenlere: Megri megriyi ben mi söyledim?

Rize’nin İkizdere ilçesine giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, bir grup ‘sözlü saldırı’da bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu duruma tepki gösterdi.

Fotoğraflar: AA

İkizdere ilçesinde Cengiz İnşaat’ın açmak istediği taş ocağına karşı İkizdereliler bir aydan uzun süredir eylemlerine devam ediyor. Akşener, bugün eyleme destek vermek için ilçeye gitti.

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Akşener ilçede esnaf ziyareti yaparken, bazı kişiler İYİ Parti liderini protesto etmek istedi.

Bir kişi, İYİ Parti’nin ‘PKK’yla işbirliği yaptığını’ öne sürdü. Akşener buna, “Ezan okunuyor, nasıl bir iftiradır” diye karşılık verdi.

İYİ Parti lideri, “Boy boy çıkıyor resimleriniz” demesine de “Megri megriyi ben mi söyledim? Osman Öcalan’ın mektubunu ben mi okutturdum? Hadi oradan!” karşılığını verdi.

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AA’nın aktardığına göre bu sırada partililer ile eylemciler arasında gerginlik sürerken, polis duruma müdahale etti.

Akşener ve beraberindekiler, daha sonra taş ocağı açılması planlanan bölgeye ulaşımı sağlayan yolda kadınlarla görüştü.

CHP’den tepki

Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener’e yönelik eylemi eleştirirken, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videoların da atıf yaptı.