İkizdere’ye jandarma ablukası: ‘Hukuku engelliyorsun, burası özel mülkiyet’

AYŞEGÜL KASAP

@aysegul_kasap

Rize’nin İkizdere ilçesinde Cengiz İnşaat’ın açmak istediği taş ocağına karşı bir aydır direnen vatandaşlar, özel mülkiyet alanında jandarma engeliyle karşılaştı. Direniş alanının girişini kapatan jandarma içeri girmek isteyen vatandaşlara kimlik kontrolü yapıyor. Diken’e konuşan köy halkı, kimliğinde Cevizli ve Gürdere köyü yazmayanların alana alınmadığını söyledi. İkizderelilerin avukatı Yakup Okumuşoğlu’nun da kimlik kontrolünden sonra müvekkillerinin yanına gitmesine izin verilmedi.

Fotoğraf: Diken

‘Burası müvekkillerimin özel mülkiyet alanı’

Okumuşoğlu kendisini engellemek isteyen jandarmaya tepki gösterdi: “Dünden beri aynı şeyi yapıyorsun. Hukuku korumaya çalışıyorum. Sen hukuku engelliyorsun. Burası müvekkillerimin özel mülkiyet alanı. Ben de bu insanların avukatıyım. Duruşma salonuna girmemi nasıl engelleyemezsen buraya girmemi de engelleyemezsin.”

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İkizderelilerin avukatı vatandaşın oturduğu alana alınmadı



Okumuşoğlu: Sen hukuku engelliyorsun, ben hukuku koruyorum. Burası müvekkillerimin özel mülkiyet alanı. Ben de bu insanların avukatıyım. Duruşma salonuna girmemi nasıl engelleyemezsen buraya girmemi de engelleyemezsin pic.twitter.com/Aolp72UtLf — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) May 20, 2021

Ikizderelilerin avukatı Okumuşoğlu ile jandarma arasında geçen diyalog



-Bağırıp durma!

-Bağırıyorum! Sen beni içeri almak zorundasın. Ben mesleğimi yapıyorum

-Biz de mesleğimizi yapıyoruz

-Sen mesleğini yapmıyorsun, hukuksuzluk yapıyorsun, keyfi davranıyorsun! pic.twitter.com/689EsmHp3q — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) May 20, 2021

İkizdere Dernekler Federasyonu (İDEF) Başkanı Ziya Yılmaz da İkizdereli olduğu halde vatandaşların yanına alınmadı.

Bugün İkizdere’ye giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener direniş alanına girebildi. Direniş alanına gitmeden önce İkizdereli esnafı ziyaret eden Akşener’e MHP’li olduğu ifade edilen bir grup tepki gösterdi. Bir kadın Akşener’e “Neden teröristlerle HDP ve CHP ile işbirliği yapıyorsun?” dedi. Bunun üzerine Merak Akşener, “O iş birliğini TRT’de Osman Öcalan’ın mektubunu okutanlar yapmıştır” yanıtını verdi.

Fotoğraf: Diken

Fotoğraf: Diken

İkizdere’de ne oluyor?

Geçen yıl Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkıldı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazandı.

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Projede deniz dolgusu öngörülüyor. Bu nedenle ham madde temini için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç var.

Hammadde ihtiyacının karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyeti geçmesi üzerine yöre halkı direnişe geçti ancak jandarma engeliyle karşılaştı.

Cengiz İnşaat halkın direnişi üzerine topu bakanlığa atarak, “Hammaddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, bakanlık tarafından seçilmiştir” dedi.

Taş ocağı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırıldı hem demir kapı çekildi. Ancak yöre halkı direnişi sürdürmekte kararlı.

Köylüleri ikna için ilçeye giden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, protestoyla uğurlanmış, sonra da halkın kandırılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.