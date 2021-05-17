İkizdere’de Cengiz İnşaat’a TOMA kalkanı: Köy halkına kendi topraklarında ‘abluka’

AYŞEGÜL KASAP

Rize’nin İkizdere ilçesinde yöre halkının Cengiz İnşaat’ın açmak istediği taş ocağına karşı başlattığı direnişin 26’ınci gününde bölgeye TOMA getirildi. Diken’e konuşan İkizdereli Ahmet Tuncer, TOMA’yı gördüklerinde çok üzüldüklerini belirterek, “Buralar bizim topraklarımız. Yağmurun altında bize eziyet çektiriyorlar” dedi.

Fotoğraf: Diken

İnşaat alanına girişleri engellemek için çekilen demir kapının önüne jandarma takviyesiyle beraber, köydeki yollar da kolluk kuvvetlerince kapatıldı.

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Covid-19 önlemleri kapsamında üç haftalık kapanmanın son bulmasıyla Rize Valiliği yeni bir karar açıklamış ve sadece İkizdere’de yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasını 15 gün süreyle yasaklamıştı.

Gelecek desteği engellemeye çalışıyorlar

Valiliğin kararını Diken’e değerlendiren köy halkı “Yasaklar kalktığı için İstanbul’dan bize destek için gelecek kişiler var. Bunu engellemeye çalşıyorlar” dedi.

Başka bir yöre halkı patika yollarında en az 30 jandarma olduğunu belirterek “Dere bölgesine bile jandarmalar getirmişler” dedi.

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Köy halkı inşaat alanına ulaşıp iş makinalarını durdurabilmek için önce dağın tepesine arabayla çıkıyor. Ardından birkaç saat yürüdükten sonra iş makinalarının olduğu bölgeye girebiliyorlar.

‘Bizi abluka altına mı aldılar?’

İkizdereli Bestan Albayrak Diken’e yaptığı açıklamada dağın tepesine de jandarma çıkarılmış olabileceğini belirterek, “Bizi abluka altına mı aldılar diye oralara da gidip bakacağız” dedi.

Pazar gecesi jandarma, köylülerin özel mülküne girip direniş çadırlarını parçalayarak toplamıştı. Konu ile ilgili Diken’e konuşan mülk sahibi Teoman Baş, savcılığa suç duyurusuna bulunmaya gittiklerini söylemişti.

Özel mülke izinsiz girilmesine tepki gösteren Baş, şu ifadeleri kullanmıştı: “Artık Türkiye Cumhuriyeti’nin kanunları değil de Cengiz’in kanunları, polis devletinin kanunları işliyor. Yangından mal kaçırır gibi çadırları götürdüler. Git Cengiz’in makinasını koru orada, burada insanlara ne olursa olsun önemli değil. Onlar için önemli olan taş ve para. İnsafsızlık bu. Vicdansız bunlar.”

İkizdere’de ne oluyor?

Geçen yıl Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkıldı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazandı.

Projede deniz dolgusu öngörülüyor. Bu nedenle ham madde temini için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç var.

Hammadde ihtiyacının karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyeti geçmesi üzerine yöre halkı direnişe geçti ancak jandarma engeliyle karşılaştı.

Cengiz İnşaat halkın direnişi üzerine topu bakanlığa atarak, “Hammaddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, bakanlık tarafından seçilmiştir” dedi.

Taş ocağı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırıldı hem demir kapı çekildi. Ancak yöre halkı direnişi sürdürmekte kararlı.

Köylüleri ikna için ilçeye giden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, protestoyla uğurlanmış, sonra da halkın kandırılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.