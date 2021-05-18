İkizdere’de basına engel: ‘Jandarma girebiliyor ama gazeteciler giremiyor’

AYŞEGÜL KASAP

Rize’nin İkizdere ilçesinde yöre halkının Cengiz İnşaat’ın açmak istediği taş ocağına karşı başlattığı direniş 27’inci gününde. Özel mülke girip köylülerin çadırlarını parçalayarak toplayan jandarma şimdi de basına set çekti, halkını çekim yapmasını da engellemeye çalıştı.

Fotoğraf: Diken

‘Jandarma girebiliyor ama gazeteciler giremiyor’

Diken’e konuşan köylüler, “Jandarmanın girebildiği yere gazeteciler giremiyor” dedi.

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İkizderelilerin avukatı Yakup Okumuşoğlu ise suç duyurusunda bulunulacağını söyledi.

İkizdere'de gazeteciler köylülerin oturduğu alana alınmıyor.



Vatandaş : Burası benim mülküm

Jandarma: Tamam olabilir. Şu anda kayıt çekerek aldığımız güvenlik tedbirini zafiyete uğratıyorsunuz pic.twitter.com/UEoA19Fkva — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) May 18, 2021

Jandarma İkizdere halkının kamerayla çekim yapmasını da engellemeye çalıştı. Gerekçe olarak ise çekimlerin güvenlik zafiyeti oluşturduğu öne sürüldü.

Eylem alanına girmesi engellenen gazeteciler, köy halkıyla evlerine giderek konuşabildi. İkizdereliler her türlü engellemeye karşı, bölgeyle ilgili bilgi vermeye devam edeceğini söyledi.

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İkizdere’ye takviye jandarma sevk edilirken TOMA da getirilmişti.

İkizdere’de ne oluyor?

Geçen yıl Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkıldı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazandı.

Projede deniz dolgusu öngörülüyor. Bu nedenle ham madde temini için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç var.

Hammadde ihtiyacının karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyeti geçmesi üzerine yöre halkı direnişe geçti ancak jandarma engeliyle karşılaştı.

Cengiz İnşaat halkın direnişi üzerine topu bakanlığa atarak, “Hammaddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, bakanlık tarafından seçilmiştir” dedi.

Taş ocağı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırıldı hem demir kapı çekildi. Ancak yöre halkı direnişi sürdürmekte kararlı.

Köylüleri ikna için ilçeye giden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, protestoyla uğurlanmış, sonra da halkın kandırılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.