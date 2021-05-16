İkizdere’de Cengiz’e karşı eylem yasaklandı

Rize’nin İkizdere ilçesinde köy halkının Cengiz İnşaat’ın açmak istediği taş ocağına karşı başlattığı direnişin 25’inci gününde yürüyüş ve basın açıklaması yapılması 15 gün süreyle yasaklandı.

Fotoğraf: Twitter

Valiliğin açıklamasında, ‘polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamında farklı kesimler arasında gerilim yaşanmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesinin hedeflendiği’ kaydedilid.

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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarına mahal verilmemesi ve yaygınlaşmasının önlenmesi, yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçilebilmesi maksadıyla, meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık tüm alanlarda; yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, açık ve kapalı yer toplantısı yapma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik ve miting düzenleme, el ilanı, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve poster asma, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması yapma gibi etkinliklerin (parti, sendika, dernek, sivil toplum kuruluşları kongrelerinin, basın açıklamalarının yalnızca parti, sendika, dernek, sivil toplum kuruluşu binalarının içinde sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla düzenlenmesi hariç), yapılmasının 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden valilik makamının 16/05/2021 tarih ve 2835 sayılı oluru ile 17/05/2021 günü saat 00:01’den başlayarak, 15 (onbeş) gün süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir.”

İkizdere’de ne oluyor?

Geçen yıl Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkıldı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazandı.

Projede deniz dolgusu öngörülüyor. Bu nedenle ham madde temini için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç var.

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Ham madde ihtiyacının karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyeti geçmesi üzerine yöre halkı direnişe geçti ancak jandarma engeliyle karşılaştı.

Cengiz İnşaat halkın direnişi üzerine topu bakanlığa atarak, “Ham maddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, bakanlık tarafından seçilmiştir” dedi.

Taş ocağı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırıldı hem demir kapı çekildi. Ancak yöre halkı direnişi sürdürmekte kararlı.

Köylüleri ikna için ilçeye giden bakan Karaismailoğlu, protestoyla uğurlanmış, sonra da halkın kandırılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.