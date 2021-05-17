Cengiz İnşaat önünde ‘İkizdere eylemi’ne 13 gözaltı

Rize’nin İkizdere ilçesinde yöre halkının taş ocağına karşı başlattığı direnişe destek vermek için İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Cengiz İnşaat binası önünde eylem yapan 13 Gençlik Hareketi Koordinasyonu üyesi gözaltına alındı. Üsküdar Karakolu’nda ifadeleri alınan 13 kişi serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Gençlik Hareketi Koordinasyonu

İkizdere’deki direnişin 26’ıncı gününde bölgeye TOMA getirildi. İnşaat alanına girişleri engellemek için çekilen demir kapının önüne jandarma takviyesi yapılmasının ardından yollar da kolluk kuvvetlerince kapatıldı.

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Cengiz İnşaat binası önünde konuşan Gençlik Hareketi Koordinasyonu Sözcüsü Ece Köroğlu, eylem ve yürüyüş yasaklarına tepki gösterdi. Köroğlu, ‘valilik kararlarının, genelgelerin veya tweet’lerin Anayasa’dan üstün olmadığını’ belirtti.

Koordinasyon sözcüsü şunları söyledi: “Dün Rize valiliğinden bir açıklama geldi. ‘Eylemeleri yasaklıyoruz’ dediler. Gerekçe olarak da şunu gösteriyorlar: ‘Corona virüs var.’ Konu İkizdere’ye gelince mi normalleşme bitti?



Diğer sebebi de provokatif eylemmiş. Provokatif eylem dediğiniz şey emekçi halkın doğasına, vadisine, ormanına girmek oradaki ağaçları dozerle yıkmaktır. Bir provokasyondan bahsedeceksek emekçi halkın vadisine girmeye çalışan Cengiz’de göreceğiz o ihaleyi veren siyasal iktidarda göreceğiz.”

İkizdere’den mesaj

Eyleme İkizdere’de direnen köylüler mesaj gönderdi.

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Köylülerden İsmet isimli biri, “Eskencidere Vadisi’nden besleniyoruz. Cengiz, vadimizi terket. Cengiz, sen para kazanacaksın diye vadimizi yok edemezsin” dedi.

Zeynep isimli başka bir İkizdereli ise şunları söyledi: “Başka yerde Bazalt Taşı yoksa, buradan başka Eskencidere Vadisi de yok.”

Polis eyleme müdahale etti. Sivil araçlarla eylemcileri gözaltına aldı.

İkizdere’de ne oluyor?

Geçen yıl Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkıldı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazandı.

Projede deniz dolgusu öngörülüyor. Bu nedenle ham madde temini için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç var.

Hammadde ihtiyacının karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyeti geçmesi üzerine yöre halkı direnişe geçti ancak jandarma engeliyle karşılaştı.

Cengiz İnşaat halkın direnişi üzerine topu bakanlığa atarak, “Hammaddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, bakanlık tarafından seçilmiştir” dedi.

Taş ocağı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırıldı hem demir kapı çekildi. Ancak yöre halkı direnişi sürdürmekte kararlı.

Köylüleri ikna için ilçeye giden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, protestoyla uğurlanmış, sonra da halkın kandırılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.