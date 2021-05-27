Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşener’den Erdoğan’a ‘ders’ göndermesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözleri üzerinden seçim göndermesi yaptı.

Erdoğan, Rize’de protesto edilen Akşener’e ‘iyi bir ders verildiğini’ belirterek, “Bu daha bir. Daha neler olacak neler… Daha dur bakalım bunlar iyi günler” demişti. Erdoğan’a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener tepki göstermişti.

Reklam

İYİ Parti lideri, bugün bir kez daha Twitter hesabından açıklama yayınlayarak, kendisiyle dayanışma gösterenlere teşekkür etti.

Akşener şunları yazdı: “Siyaset tehditle değil, hizmetle yapılır. Merkezine koltuğu değil, milleti koyarak yapılır. O sandık gelir, milletimiz dersi kime veriyor, herkes görür.”

CHP’li Altay’dan Erdoğan’a: Kılıçdaroğlu ve Akşener geri basmaz

Kılıçdaroğlu ve Akşener’den Erdoğan’a tepki

Erdoğan’dan Akşener’e: Memleketime gidiyor, orada ona güzel bir ders veriliyor

Akşener’den kendisini protesto edenlere: Megri megriyi ben mi söyledim?

SON HABERLER

Soylu kazanmadı ama gazetecilik kaybetti

Soylu, Habertürk söyleşisinde belki TRT’dekinden biraz daha fazla zor soruyla karşılaştı ama karşılığında TRT’de kazandığından çok daha fazla kredi edindi. Karşısındaki gazetecilerin, özellikle de Yanardağ ve Saymaz’ın muhalif şöhretinden yararlandı ve ‘en muhalifin karşısında bile veremeyecek hesabı olmayan politikacı’ görüntüsü çizdi… İçine düştüğü durum itibarıyla Soylu’nun geceyi galip bitirmesine imkan yoktu, ama deplasmanda gollü beraberliği alırken de fazla zorlanmadı.

Davutoğlu Meclis önünde engellendi: Erdoğan ilk gün konuşmalıydı

Meclis önünde konuşma yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı, Bahçeli ve Perinçek’in ifadelerine dayanarak bugün sayın içişleri bakanını sahiplenme cihetine girmiştir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eğer suçsuz olduğuna inanıyorsa Soylu’nun, bunu ilk günde ifade etmeliydi. İlk günde olaylar açıklığa kavuşturulmalıydı. 25 gün sonra sukut ettikten sonra bugün bu şekilde bir sahiplenme devlet üzerindeki oluşmuş şaibeyi gidermek yerine artırmıştır.” dedi.

Demirtaş: Cizre’yi yakıp yıkanlar daha sonra Ankara’yı bombaladı

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 2015 yılında Cizre’deki sokağa çıkma yasağı uygulandığı dönemde yaptığı bir konuşmada, ‘dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini alenen aşağıladığı’ gerekçesiyle yargılandığı davada ifadesini verdi. Demirtaş, savunmasında “Görevimi yaptım. Suç işlemedim, suç işleyenleri teşhir ettim. O gün Cizre’yi yakıp yıkanlar daha sonra Ankara’yı bombaladı” dedi.