Akşener’den Erdoğan’a ‘ders’ göndermesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözleri üzerinden seçim göndermesi yaptı.

Erdoğan, Rize’de protesto edilen Akşener’e ‘iyi bir ders verildiğini’ belirterek, “Bu daha bir. Daha neler olacak neler… Daha dur bakalım bunlar iyi günler” demişti. Erdoğan’a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener tepki göstermişti.

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İYİ Parti lideri, bugün bir kez daha Twitter hesabından açıklama yayınlayarak, kendisiyle dayanışma gösterenlere teşekkür etti.

Akşener şunları yazdı: “Siyaset tehditle değil, hizmetle yapılır. Merkezine koltuğu değil, milleti koyarak yapılır. O sandık gelir, milletimiz dersi kime veriyor, herkes görür.”