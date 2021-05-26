Erdoğan’dan Soylu ve Yıldırım’a destek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in çeşitli iddialarla hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’a destek verdi.

Fotoğraf: AA

Meclis’teki grup toplantısında konuşan Erdoğan şunları söyledi:

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* 2021 büyüme oranının beklentilerin çok üzerinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ekonomi reform programımızda yer alan somut düzenlemeleri çıkarmaya başladık. En büyük başarımız hükümetlerimiz döneminde tüm vatandaşlarımıza iş ve istikrarlı iklim sağlamak olmuştur. İstikrar ve güvenli ortamı hedef alan çeşitli saldırıların hedefi insanlarımızı karamsarlığa sürüklemektir, bu açıktır.

* Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla yürüdüğünü milletimiz görüyor. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz.

* Nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi bu sinsi operasyonları da akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

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* Suç örgütlerini, 19 yıl boyunca, ellerindeki tüm imkanları alarak birer birer çökerttik. Son üç buçuk yılda 530 binin üzerinde operasyon yapılarak 750 bine yakın uyuşturucu suçu şüphelisi gözaltına alındı, bunlardan 85 bini tutuklandı.

* Bir dönem ülkenin dört bir yanında türemiş, kerameti kendinden menkul, cafcaflı lakaplarla anılan sözde babaların racon kestiği Türkiye’yi, hukuktan başka yöntemlerin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik.

Soylu ve Yıldırım’a destek

* İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Hedef bakanımız değil güçlü Türkiye.

* Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir.

* Suç çetelerinin mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ’cüler gibi, tıpkı PKK’lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız.

Rize’deki Akşener protestosu

* Gelin hanım (İYİ Parti lideri Meral Akşener) beni (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ile aynı kefeye koyup memleketime (Rize) gidiyor. Orada ona güzel bir ders veriliyor. Rize’nin uşağına bu şekilde hakaret edip bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacak olan budur. Yine dua etsin ki gelin hanıma çok ileri gitmeden ders verdiler. Bu da Rizelinin edebini gösterir.

* İkizdere yetmedi bir de Çayeli’ne gitti. Orada da zaten gerekeni yaptılar. Ondan sonra da Trabzon’a gitmeye kalktı. Trabzon’da da hiç meydana çıkmayıp doğrudan uçağa gidip Ankara’ya döndü.

* Bu daha bir. Daha neler olacak neler. Daha dur bakalım bunlar iyi günler. Her şeyden önce ahde vefa diye bir şey var. Eğer ahde vefa olmazsa bu millet affetmez.

‘Erken seçim yok’

* Şimdiye kadar nasıl şahsımız, partimiz ve çalışma arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmediysek bu tezgahı da Allah’ın izniyle bozacağız, hiç endişeniz olmasın. Buradan sesleniyorum; Bay Kemal, Bayan Meral size buradan ekmek çıkmaz, boşuna uğraşmayın.

* Erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları açıktır. Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023’tedir.