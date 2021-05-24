Soylu canlı yayında soruları yanıtlamadı, mesajlarını verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan ziyade ‘mesaj’larını verdi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasından sonra Youtube hesabından video yayınlayarak özellikle Soylu’yu hedef almaya başlamıştı.

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İçişleri bakanı, Habertürk’te Kübra Par’ın sunduğu programda Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş ve Mehmet Ali Ersoy’un karşısına çıktı.

Programın ilk bölümünde gazeteciler neredeyse soru soramadı. Soylu, güncel mevzulara gelmektense geçmişten bahsetmeyi tercih etti.

Soylu’nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

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*Siyaset ve demokrasi bize şunu öğretti: Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün.

*Bizim neslimizin bizden sonraki nesillere bir borcu var: Huzurlu bir Türkiye bırakabilmek.

*(Neler oluyor?) “Bir organize suç şüphelisinin, yıllarca herkesin tanıdığı birisinin iddialarının hepsi saçmalıktır. İddiaların hiçbiriyle muhattap değiliz” deyip kenarda durabilirdim. Bir delinin, bir sapkının saçmalıkları olarak bakmadım. Hepimiz eski Türkiye’yi biliyoruz. Bir siyasal katastrasyon gördüm. Bir tasarı, bir kirli plan gördüm.

*Devleti hedef alıyor. Bir vesayetin sözcülüğünü yapıyor.

*Yıl 2015. Başbakan Ahmet Davutoğlu. 7 Haziran seçimleri öncesinde MKYK toplantısında bir değerlendirme yaparken “HDP’yle anayasa yapabiliriz” diye bir cümle çıktı ağzından.

*Seçim geçti, AKP tek başına iktidarı elde edemedi. Hatırlıyorum ilk MKYK toplantısında bugün DEVA Partisi’nin başkanı Ali Babacan şunları söyledi: “Hiç bunlara bakmamalıyız, ekonomiyi ayakta tutmalıyız.” Dedim ki “Bizim sorumluluğumuz bugün bu değil. Bizim sorumluluğumuz demokrasiyi ayakta tutmak.” Tartışmalar o kadar çok şiddetli oluyordu ki bir ara Davutoğlu’nun dengesi kayboldu, “Odalarınızda ne konuşuyorsunuz, dinletip biliyorum” dedi. (Bakan soru üzerine “Dinlettim” ifadesini geri aldı).

*1 Kasım seçimlerinden sonra bu mücadele devam etti ama başka bir şey daha oldu. Davutoğlu’nun think-tank kuruluşlarından birine Mithat Sancar geldi. Mithat Sancar çok önemli şeyler söyledi: “Apo hapisten çıkacak, Kuzey Suriye’de bir devlet kurulacak, onun başına geçecek. Türkiye’de özerk bir anayasa yapılacak.”

*Şimdi burada üç dört arkadaşımızla bir mücadele başlattık ve Davutoğlu’nun, partinin içerisinde partinin kodlarına göre hareket etmediğini gördük.

*Netice itibariyle HDP, Kuzey Suriye veya Apo veya başka bir şey meselesini kendi siyasi anlayışımızdan uzaklaştırmış olduk.

*Türkiye bir operasyona tabi tutuluyor. Burada Türkiye’nin üzerine getirilmeye çalışılan tam da budur. Hedef Türkiye. Basit bir operasyon var. Amaç Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak.

*Özne ben değilim… Ben olayın fotoğrafını görüp Türkiye’nin eski kalıntılarını temizlemeye girişince…

*Peker tecavüzden ötürü karakola götürülüyor, dosya kapanıyor. Yeni öğrendim bu işlere girince…

*(Madem öyle Peker AKP’den neden bu kadar teveccüh gördü minvalindeki soruya yanıt olarak) Genelleme çok yanlış olur.

*(Peker videolarına neden özne seçildiniz?) Ben hükümetin bir üyesiyim. AKP’nin yöneticiliğini de yaptım. Yalınkılıç mücadelemize devam ediyoruz.

Programın ikinci bölümü de gazetecilerin sorularından çok Soylu’nun uzun mesajlarıyla geçti.

*(Saymaz: AKP’nin hiç mi sorumluluğu yok?) Sedat Peker’in korumaya ihtiyacı var mı? Amacı ne? Tam da sizin bahsettiğiniz, birisinin lehine midir aleyhine midir?

*Bunların tamamı organize suç örgütlerinin meşruiyet sağlamasının temelidir.

*16 Ocak 2015, DHKPC’nin Sedat Peker’e tehdit kurgusu diyor. “Öyle bir kurgu var ama ben koruma istemiyorum” diyor. Altı gün sonra “İstiyorum” diyor.

*Nurettin Demir, 98-99 DHKPC ve 2015’te Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Demir kardeşinden kalan DHKPC kurgusuyla bir tehdit üretir. Peker’e koruma verilmesini sağlayan Demir ‘FETÖ’cüdür. Peker’in arabasıyla gezer Kadıköy’de herkes bilir.

*Canan Kaftancıoğlu’nun korumasını aldım. 15 gün sonra DHKPC onu tehdit etti.

*Peker’e koruma verildiğini öğrendiğimde, istihbarat başkanı bana “Bir operasyondayız, biraz sabredin” dedi.

*(Hürriyet’in basılması) İnan bir bilgim yok.

*(Yanardağ: Peker’in iddiaları hakkında bir cevap vermeniz lazım) Tek tek cevap vereyim: Ben DYP’de siyaset yaptım. Binlerce insanla diyaloğum oldu. Arkamda bir tek kara leke olduğunu söyleyen biri olsun namusum üzerine yemin diyorum kimsenin yüzüne çıkmayacağım.

*Birisi biriyle ilişki kurdu diye onu bütün partiye teşkin etmek kadar zavallılık ve zayıflık var mı? Benim finansımı herkes sağladı. Referanduma çıktım ‘FETÖ’ sağladı. Benim bir cipim vardı, bir şirketim vardı. O ciple Anadolu’yu gezdik.

*(Korkut Eken meselesi) Ben bu tiplerden hoşlanmıyorum, açık söyleyeyim.

*Çakıcı’ya affı ben çıkartmadım, bütün Türkiye çıkardı.

*Af Örgütü, dört buçuk yıldır işkenceyle ilgili bir şey önümüzde koymadı.

*(İYİ Parti Genel Başkanı Meral ) Akşener’e şunu söylüyorum: Benimle ilgili karanlık, mafyayla ilgili bir tek şey söylesin, hayatımdan vazgeçerim.

*Sayın Ağar’ın marina yönetiminde yer alması doğru mu? Zinhar değil. Ben olsam 48 saat içerisinde ayrılırdım.

Program 9’da başladı, saat 11’e geldiğinde gazetecilerin soru sayısı 5-6 civarındaydı.

Programın üçüncü bölümü:

Üçüncü bölümün başında moderatör, Soylu’ya karşı cevap hakkını kullanan siyasetçilerin mesajlarını program sonunda okuyacağını söyledi.

Soylu, ‘Peker’in yurt dışına çıkmasının hukuki sorumlusunun kendisi olmadığını,savcı, suç duyurusunda bulunduğu için kendisini çağırdığı zaman bunun hukuki sorumluluğunu soracağını’ söyledi.

İçişleri bakanı şunları kaydetti:

*Hadi Özışık’ı 30 yıldır tanıyorum. İnternethaber’in kurulmasına da destek verdim. Hadi Özışık’a “Memleketi de sattın bizi de sattın” dedim. O da bana sitem etti.

*Meselelerin ilk başlarında cumhurbaşkanımızla bir değerlendirme yaptık.

*(Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçi kim?) Savcıya söyleyeceğim. (Parlamenter mi, AKP’li mi?) Siyasetçi.

*(Peker) Gelip özür dileyecek, kuzu kuzu cezaevine girecek. Çıktıktan sonra etrafındaki şebeleklerle irtibat kurmayacak.

*Peker’le ilişkisi olan herkes bedelini ödeyecek.

*BBC Türkçe dezenformasyon kanalıdır. Bunun için dostum olan İngiltere İçişleri bakanını defalarca aradım. Türkiye’ye kimin ne operasyon çektiğini çok iyi biliyoruz.

*Ben Türkiye’de en çok istifası istenen adamlardan biriyim. Parlamenter sistemde en çok gensoru verilen adamım.

*İstifa etmeyi hiç düşünmedim.

*(Milyonlarca insan bu iddiaları izliyor) Milyonlarca insan çocuk pornosu da izliyor. Biz aklı başında insanlarız.

Ne olmuştu?

Peker, 4’üncü videosunda ise kendisini “Pislik mafya” diye niteleyen Soylu için, “Bana ‘Hakkında dosya hazırlanıyor’ dedi” diye konuşmuştu. 5’nci videosunda her hafta Soylu’nun ‘canını yakacağını’ söyleyip iddialarıyla ilgili elinde delil bulunduğunu da öne sürmüştü. Organize suç örgütü lideri, kendisi ile Soylu arasında aracılık yaptığını yalanlayan, “Görüşen şerefsizdir” diyen İnternethaber sitesinin sahiplerinden Hadi Özışık’la yaptığı ‘son derece samimi’ görüntülü konuşmaları paylaşmıştı.

Bunun üzerine canlı yayında soruları yanıtlayan Soylu, “Yok kızıma şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Türk polisi ne yapacağını iyi bilir. Karısının iç çamaşırına sığınan acizler” demişti.

Son videosunda “Artık parça parça değil, kütle kütle koparacağını” belirten Peker, Soylu için “Boynuna köpek tasması takıp sokaklarda gezdireceğim” demişti.