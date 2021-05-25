MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez” dedi.

Meclis’te grup konuşmasında gündeme dair değerlendirmede bulunan MHP lideri, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iktidarı hedef aldığı video serisine değindi.

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“Kimse aklımızla alay etmesin, biz her şeyin farkındayız” diyen Bahçeli, ‘devletin hükmü şahsiyetinin, milletin kutlu varlığının uçuruma çekmek üzere ifa edilen şirret kampanyayı gördüklerini ve takip ettiklerini’ kaydetti.

MHP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti içişleri bakanının boynuna tasma geçiremeyecek, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir. Hiç kimse TSK’nın onurlu komuta heyetine çamur atamayacaktır. TSK’nın ve içişleri bakanının yalnız olmadığını özellikle ve önemle ifade ediyorum. Konu, irademizin korunmasıdır. Konu, devletimizin saygınlığı ve bekasıdır. Herkes yerini yurdunu bilmek zorundadır. Türkiye’nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz, sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez.”

Bahçeli, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı oğluyla ‘töhmet altında bırakmak ve uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirmenin müfterilik’ olduğunu belirterek “Tarafsız kalmak destek vermektir, kimsenin hakkı yok. Konu devletimizin saygınlığı ve bekasıdır” ifadesini kullandı.