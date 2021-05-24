Soylu’nun açıklamalarına konu olanlar ne yanıt verdi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk canlı yayınında konuştu. Bakan, gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan ziyade ‘mesaj’larını verdi ve birçok kişi ve kuruluş hakkında iddialarda bulundu.

Fotoğraf: DHA

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasından sonra Youtube hesabından video yayınlayarak özellikle Soylu’yu hedef almaya başlamıştı.

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Soylu’nun açıklamalarına ilk yanıt veren Peker oldu. Organize suç örgütü lideri, Soylu’nun kendisiyle ilgili her açıklamasından sonra tweet attı.

Bakan’ın hedefinde ilk başta Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu vardı. Soylu, şunları söyledi: “Yıl 2015. Başbakan Ahmet Davutoğlu. 7 Haziran seçimleri öncesinde MKYK toplantısında bir değerlendirme yaparken ‘HDP’yle anayasa yapabiliriz’ diye bir cümle çıktı ağzından.

Tartışmalar o kadar çok şiddetli oluyordu ki bir ara Davutoğlu’nun dengesi kayboldu, ‘Odalarınızda ne konuşuyorsunuz, dinletip biliyorum.'” (Bakan soru üzerine “Dinlettim” ifadesini geri aldı).”

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Bunun üzerine Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Twitter üzerinden Davutoğlu’na ‘cevap hakkı doğduğunu’ belirterek “Süleyman Soylu hesap vermek yerine kendini kurtarma, gündemi saptırma derdinde. Sayın genel başkanımız hakkındaki tüm iddiaları, yalan ve iftiradır” dedi.

Süleyman Soylu hesap vermek yerine kendini kurtarma, gündemi saptırma derdinde.



Sayın Genel Başkanımız hakkındaki tüm iddiaları, yalan ve iftiradır.



Aynı kanalda, aynı gazeteciler ile Sn.Davutoğlu’nun yarın akşam cevap hakkını kullanmasını talep ediyoruz.@HaberturkTV@kubrapc — Serkan Özcan (@serkanozcan1) May 24, 2021

Soylu daha sonra CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında konuştu.

“Kaftancıoğlu’nun korumalarını aldık, tehdit yoktu. Tehdit olmayan birisine, bu konuda herhangi bir rapor yok, korumanız olması gerekir mi? Korumasını aldım, 15 gün sonra DHKP-C tehdit etti Kaftancıoğlu’nu” ifadelerini kullanan İçişleri bakanına, CHP il başkanı şu yanıtı verdi: “Yalancı! Madem tehdit yoktu (kendisinden daha büyük tehdit yok bu arada) öncesinde ne diye yakın ardından özel koruma statüsüne alınmışım? Sonrasında ise cevap hakkımı kullandırırlarsa yayında söyleyeceğim.”

Yalancı!

Madem tehdit yoktu (kendisinden daha büyük tehdit yok bu arada) öncesinde ne diye yakın ardından özel koruma statüsüne alınmışım?

Sonrasında ise cevap hakkımı kullandırırlarsa yayında söyleyeceğim. pic.twitter.com/JLAX5SFhlf — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 24, 2021

Bakanın öne sürdüğü başka bir iddia ise Uluslararası Af Örgütü’nün, dört buçuk yıldır işkenceyle ilgili hükümetin ‘önüne bir şey koymaması’ oldu.

Örgütün Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan, bakana Twitter üzerinden cevap verdi. Beyhan, “Sayın Soylu’nun iddiasının aksine işkence, kötü muamele ve zorla kaybetme iddialarımız var. Burada paylaşıyorum” diyerek Türkiye’deki işkence iddialarıyla ilgili bir dizi raporun bulunduğu bir flood paylaştı.

Beyhan’ın paylaşımından sonra örgütün Twitter hesabından da son yıllardaki işkence ve kötü muamele iddialarına dair acil eylem, rapor ve çağrıları içeren bir flood paylaşıldı.

Sayın Soylu'nun iddiasının aksine işkence, kötü muamele ve zorla kaybetme iddialarımız var. Burada paylaşıyorumhttps://t.co/Frz73ajtUS — Tarık Beyhan (@tarikbeyhan) May 24, 2021

Son yıllardaki işkence ve kötü muamele iddialarımıza dair acil eylem, rapor ve çağrılarımızı bu zincirde bulabilirsiniz👇 — Amnesty Turkey (@aforgutu) May 24, 2021

Bakan, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in attığı bir tweet’i ima ederek Peker’le ilişkisi olduğunu iddia etti.

Tekin, Twitter üzerinden Soylu’ya ‘açık çağrı’da bulundu. CHP’li vekil şunları kaydetti:

“İçişleri Bakanlığı makamında oturan @suleymansoylu’ya açık çağrıda bulunuyorum. Sadece Sedat Peker değil herhangi bir suç örgütü yöneticisi ile ilişkim varsa hemen istifa edeceğim. Eğer ispatlayamazsa hemen şimdi @Haberturk canlı yayınında özür dilemek zorundadır.

Sedat Peker, kendisinin bir kere bana selam verdiğini benim de bu selamı aldığımı iddia ediyor. Bu olayı da hatırlamıyorum. Kendisiyle hiçbir bağlantım, ilişkim yoktur. Bu iddiaların tamamı da iftiradır. @HaberturkTV’ye de bağlanıp cevap hakkımı kullanmak istediğimi bildirdim.

2016 yılında akademisyenlerin tehdit edilmesine karşı partimizin hazırladığı bildirgeyi de ben okudum. Bu suç örgütlerine ve tehditlerine karşı her zaman dik durduk, dik duracağız.”