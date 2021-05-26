CHP’li Altay’dan Erdoğan’a: Kılıçdaroğlu ve Akşener geri basmaz

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben, “Ne Kılıçdaroğlu ne Akşener… Kimse geri basmaz” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Erdoğan, bugünkü konuşmasında, Rize’de protesto edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ‘iyi bir ders verildiğini’ belirterek, “Bu daha bir. Daha neler olacak neler… Daha dur bakalım bunlar iyi günler” demişti. Erdoğan’a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener tepki göstermişti.

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Meclis’teki basın toplantısında konuşan Altay, Erdoğan’ın açıklamalarının, ’84 milyon tarafından bir dakika durulup düşünülmesi gereken hal’ olduğunu belirtti.

‘Tehdittir’

CHP’li siyasetçi, sözleri “Bu legal siyasette tehdittir. Bu siyasete sıkı yönetim ilanı kararıdır” diye tanımladı.

Altay, Erdoğan’ın konuşmasının, siyasi parti genel başkanlarına, “Çok güçlü olmadığınız yerlere gitmeyin, sizi indirtirim” mesajı olduğunu öne sürerek, “Ne yapacaksın Erdoğan, bizi öldürtecek misin? Böyle bir şey olabilir mi” ifadelerini kullandı.

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‘Geri basmazlar’

Altay sözlerini şöyle sürdürdü: “Senin için de Kemal Kılıçdaroğlu için de Meral Akşener için de Rize ile İzmir, Edirne ile Hakkari, Sinop ile Mersin birdir. ‘Köyünüze kasabanıza gelirse taşlayın’ demek suretiyle ne yapmaya çalışıyorsun? Siyasetçi seni eleştirir, bazen de sert eleştirir. ‘Benim memleketimde beni eleştiren gezemez, taşlanır, kurşunlanır’ dedin bugün. Ben Meral Akşener’in korkacağına ihmal vermem. Kılıçdaroğlu linç girişimine maruz kaldı, önüne kurşun sıkıldı. Kılıçdaroğlu, bir adım geri bastı mı, geri basar mı sanıyorsun? Ne Kılıçdaroğlu ne Akşener, kimse geri basmaz. Senin bu tehditlerine de kimse pabuç bırakmaz. Muhalefeti Anadolu yollarından geri çeviremezsin. Muhalefeti susturarak o posta oturamazsın.”