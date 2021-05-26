Kılıçdaroğlu ve Akşener’den Erdoğan’a tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan, bugünkü konuşmasında, Rize’de protesto edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ‘iyi bir ders verildiğini’ belirterek “Bu daha bir. Daha neler olacak neler… Daha dur bakalım bunlar iyi günler” demişti.

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Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

Erdoğan’a ilk tepki CHP liderinden geldi. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanının ‘trol gibi konuşmaya başladığını’ öne sürdü.

CHP lideri şunları kaydetti: “Mafya ağzı ile ‘Bunlar daha iyi günler’ demiş. Geç bunları kardeşim geç. Er meydanına gel, milletten korkulmaz. Sandığı getir sandığı!”

Erdoğan binlerce trolünden umudunu kaybetmiş olacak ki, kendi de trol gibi konuşmaya başlamış. Mafya ağzı ile “bunlar daha iyi günler” demiş. Geç bunları kardeşim geç. Er meydanına gel, milletten korkulmaz.



Sandığı getir sandığı!#HemenSeçim — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 26, 2021

Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugünkü önerisini anımsattı. İYİ Parti lideri “İşte biz, tam olarak da bu nedenle, İYİleştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz” diye yazdı.

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