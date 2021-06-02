LGS’ye girecek öğrenciler ve refakatçileri kısıtlamadan muaf tutulacak

İçişleri Bakanlığı, 6 Haziran Pazar günü Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girecek öğrenciler ile refakatçilerinin sabah 7 ve akşam üç arası sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Bakanlık, 81 il valiliğine ‘Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri’ konulu ‘genelge’ gönderdi.

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Buna göre sınavın olduğu gün kırtasiyeler de aynı saatlerde açık olacak; kırtasiye çalışanları bu zaman diliminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.

Sınava girecek öğrencilerin ‘acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla’ nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi sabah 10 ve akşam 4 saatleri arasında, 6 Haziran 2021 Pazar günü ise sabah 7 ile sabah 10 saatleri arasında açık bulundurulacak.

Sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini dağıtmasına neden olabilecek ‘gereksiz korna çalınması ve gürültüye neden olacak diğer faaliyetlerde bulunulması önlemek amacıyla’ kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılacak.